FLORIDA.- Decenas de miles de estadounidenses mueren cada año por el consumo de fentanilo y esta semana, se sumó a la lista un bebé de apenas nueve meses.

Autoridades del condado de Nassau, al noreste del estado de Florida, informaron que el menor falleció luego de que su madre, de 17 años, puso fentanilo en su biberón con leche.

El alguacil Bill Leeper detalló que la mujer ya fue arrestada y acusada de homicidio agravado y posesión de una sustancia controlada.

En una rueda de prensa, el alguacil del citado condado, Bill Leeper, explicó que los forenses encontraron 27 nanogramos del potente opioide sintético –50 veces más potente que la heroína– en los sistemas del cuerpo del bebé.

Detalló que las autoridades acudieron a un llamado de emergencia el pasado lunes, en una casa en el área de Callahan. El reporte indicaba que un bebé no no respiraba y no tenía pulso, por lo que los agentes trataron de revivirlo.

El menor fue trasladado a un hospital de Jacksonville, donde lo declararon muerto.

“Originalmente, la madre dijo que no sabía lo que pasó. Puso al bebé a dormir y simplemente no podía despertarlo”, dijo Leeper.

El reporte de la policía indica que la mujer cambió su versión en más de una ocasión. Finalmente, confesó que “estaba cansada y quería tomar una siesta”, por lo que llenó el biberón del bebé y puso un poco de “lo que pensó que era cocaína” en el biberón.

Sin embargo, el análisis de la sustancia confirmó que era fentanilo.

“Está más allá de mi imaginación por qué una madre haría esto a su hijo. La mayoría de los bebés nacen de padres amorosos que se ocupan de todas sus necesidades, pero desafortunadamente algunos bebés nacen de personas que no tienen por qué ser padres”, dijo Leeper.