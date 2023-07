Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- En los últimos dos años, “derivado de las múltiples fallas que presentan en sus sistemas la Comisión Federal de Electricidad, la Iniciativa Privada en Matamoros ha perdido un promedio de 8 millones de pesos por hora durante el día y 3 millones de pesos por hora en la noche debido a los apagones”, señaló José Joel Gómez Velazco, presidente de la Canaco.

El dirigente de este organismo empresarial en la ciudad fronteriza, explicó que aún no logran una respuesta de la CFE en torno a todos los apagones de luz y descargas de energía que se siguen registrando en las colonias del municipio.

“Los reclamos de la gente se incrementaron durante el pasado fin de semana, donde una gran parte del sector poniente de la ciudad se quedó sin energía eléctrica durante casi todo el fin de semana”, reveló.

Indicó que es un tema que lamentablemente con nadie se ha podido tratar, ya que no hay personal que los atienda de forma directa, “pese a estos número, no hemos podido tener contacto con algún funcionario porque no hay quien nos reciba y esta situación es muy lamentable», expresó.

Dijo que a través de un “comunicado”, la CFE informó a los empresarios y comerciantes que de continuar el problema de los apagones, tendrán que hacer cortes programados.

“Lo que nos han dicho es que el problema es que se está superando el consumo y eso provoca calentamiento de los transformadores y es donde viene la falla”, e indicó que el problema viene aún mayor, ya que hay déficit de muchas cosas en la CFE entre eso los transformadores que tienen que solicitarlos a Monterrey, por lo que se tardan en hacer todo eso.

Reiteró que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se comprometió a entablar un acercamiento con el superintendente de la Comisión Federal en Matamoros, sin embargo, hasta el momento no han podido exigirle una solución a los problemas que aquejan a toda la ciudad.

Gómez Velazco expreso que siguen pendientes de la reunión que buscan con el personal, pues las pérdidas que registra el comercio y la población en general son millonarias.