Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- De acuerdo con el diputado local, Edgardo Melhem Salinas, solicitó al Gobierno de Tamaulipas pelear el agua que por ley les corresponde a los productores del Distrito de Riego 026, uno de los más grandes del país.

Y es que recientemente, Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, señaló que el trasvase todavía no es definitivo, toda vez que dijo, en noviembre es cuando se analizaran los niveles de las presas El Cuchillo y Marte R. Gómez.

Esta situación, explicó el legislador priista, han generado incertidumbre entre los productores del norte de Tamaulipas, ya que en dos meses (septiembre) es la fecha límite para determinar los niveles de ambas presas, y el acuerdo señala que debe estar funcionando la segunda línea del acueducto El Cuchillo, construcción que no ha concluido.

«Claro que tenemos que pelearla y hago un llamado para que el Gobierno del Estado se sume a la lucha con el Congreso y con los productores y pelear el agua, porque les aseguro que se va a ocupar», insistió Melhem Salinas.

Consideró que es prematuro decir que no se necesita el trasvase de agua, cuando los productores del Distrito de Riego 026 demandan el líquido para sus cosechas para los riegos de asiento y de auxilio.

“Es muy prematuro decir que no necesitamos el agua, yo creo que el Distrito 026 me han dicho sí ocupan el agua, sí es necesaria; el trasvase se ocupa para el ciclo agrícola del próximo año, el que inicia a finales de año y principios del 2024, entonces sí es muy importante no adelantar que no se va a ocupar el agua”.

Explicó que, “el acuerdo del 96 establece que cuando la presa El Cuchillo tenga un almacenamiento superior a 315 millones de metros cúbicos al primero de noviembre de cada año, el excedente de este volumen se transferirá hacia la Marte R. Gómez, mientras sólo esté en operación la primera etapa del acueducto a la ciudad de Monterrey y zona metropolitana, así como el acueducto regional China-Los Aldamas y en la presa Marte R. Gómez se tenga un almacenamiento inferior a 700 millones de metros cúbicos”.