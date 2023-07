La violencia ejercida y la serie de actitudes humillantes que se registraron ayer en el Congreso del Estado en contra del Director de Comunicación Social del legislativo provocan una generalizada protesta de los representantes de los medios de comunicación por la actitud soberbia, violenta, agresiva y violatoria de los derechos humanos en la que han caído los legisladores del Partido Acción Nacional.

Nada justifica que una legisladora de nombre Leticia Sánchez Guillermo, además en ventaja por “ser mujer” arremeta violentamente contra Inés Figueroa Vitela, nada justifica que Luis Rene Cantú Galván exhiba y trate de provocar ventajosamente una agresión en contra del comunicador, menos que Félix García Aguiar, el Moyo, ejerza esa violencia a los derechos humanos e intimide al según él, hasta ayer director de comunicación social al darlo de baja frente a todos los presentes en esta reyerta, acción abusiva y humillante de verdad.

Que el tribunal Electoral, les dé la razón en sus asuntos es válido, lo que no es válido, es que en sus confrontaciones los legisladores dejen correr sus actitudes porriles en contra de los trabajadores del Congreso Estatal, de esta 65 legislatura, la peor de la historia parlamentaria; alguien debería de intervenir para llevar las aguas a su cauce. por supuesto que lo sucedido ayer no debe quedar así.

Son varias las legislaturas en las que, el Congreso del Estado pareciera pertenecer a bandas de políticos antes que, al pueblo, no es fácil acceder a ese recinto y menos en estos tiempos en donde los diputados locales se dan en lujo de cerrar con llave las puertas y permitir el acceso a quienes ellos quieren.

Hay formas, es una institución y si hay autoridad, hay que empezar a ejercerla en el marco del derecho, no violentando los derechos y las garantías de otros, menos asumiendo una actitud montonera y porril en contra de quien sea, solo por ser diputados, por tener fuero y hasta las instituciones impartidoras de justicia de su lado.

La violencia genera violencia, y en alguien debe caber la prudencia, pero lo que está pasando en el Congreso estatal merece atención, lo tienen secuestrado y los trabajadores son los mismos rehenes de esta lucha por el poder en donde la seguridad e integridad de los trabajadores está en peligro, no se diga, la seguridad e integridad de los trabajadores de la información que ahora también peligran por las agresiones y violaciones a sus derechos por parte de los mismos legisladores y sus bandas porriles.

Al calor de las situaciones de esa naturaleza se pueden decir muchas cosas, pero ante la prudencia y civilidad política se puede mínimo ofrecer disculpas. Nada justifica la actitud de Leticia Sánchez Guillermo, al abofetear y correr con recuerdos maternales a Figueroa Vitela, ya sometido por esa turba de vaya saber usted quienes son.

Mi solidaridad con el caballero y compañero Inés Figueroa Vitela y mi protesta por este tipo de situaciones, agresiones y humillaciones que, por cumplir con nuestro trabajo, somos objeto, sea trabajador o no del Congreso estatal, hay formas señores, hay modos, son representantes populares, electos por la ciudadanía, no son herencias, ni cargos otorgados, hay maneras de dirimir diferencias y más cuando se trata de una institución y por lo pronto el camino que se transita en estos momentos, no es el adecuado, es escabroso, y si las cosas siguen como hasta hoy seguramente muy pronto habrá consecuencias.

DOS. – El Sistema DIF Tamaulipas que dirige la doctora María Santiago de Villarreal junto al Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, que encabeza Carlos Pineda Murguía llevaron a cabo la entrega de 500 auxiliares auditivos en la capital del estado.

Para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen de discapacidad auditiva se llevan a cabo estas acciones en donde se entregaron 500 aparatos de un total de mil que se estarán entregando durante la presente semana en cuatro municipios Mante, San Fernando, Madero y Tula.

Los auxiliares auditivos cuentan con tecnología digital y son fabricados en Alemania; mismos que tienen actualmente un precio en el mercado de entre 15 mil y 20 mil pesos cada uno.

Vicente Joel Hernández Navarro, Secretario de Salud, reconoció el esfuerzo que realizan tanto el DIF como el gobierno estatal, de manera constante, atendiendo diferentes áreas de la salud en beneficio de las personas y familias que más lo necesitan.

TRES. – Y para hacer un frente contra la violencia de la región los gobernadores de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz y el representante del gobierno de Nuevo León firmaron el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en Materia de Seguridad Pública,

El gobernador Américo Villarreal Anaya, preciso que este convenio representa el primer paso para sumar esfuerzos, con los gobernadores Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz, y el secretario general de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, para trabajar de manera conjunta a fin de seguir recuperando la paz y tranquilidad en estas cuatro entidades.

“El mensaje que estamos dando a las y los habitantes de nuestras cuatro entidades, es claro e inequívoco: estamos en una misma búsqueda para mejorar nuestros resultados en materia de seguridad y, para ello, estamos totalmente abiertos a la colaboración, a compartir experiencias exitosas y a plantear acciones concretas para agilizar, como se ha dicho aquí, el intercambio de información, de inteligencia y de todo lo referente a la prevención y la persecución de los delitos, en las cuatro entidades”.