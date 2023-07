Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- La diputada local, Casandra Prisilla De los Santos Flores, dejó en claro que, ni son tiranos, mucho menos dictadura o estén abusando del poder por ser mayoría, por el contrario dijo, “si conocieran a los diputados de Morena se darían cuenta de lo que trabajamos cada uno en nuestros distritos, lo que nosotros queremos es darle una certeza al pueblo de Tamaulipas que vamos a seguir trabajando por ellos hasta el último día de esta legislatura”.

Aclaró que cuando fue creada la figura de la Junta de Gobierno, “se les convocó, los señores (de Acción Nacional) no asistieron, como parte de la responsabilidad que se tiene, es acudir al llamado, hay lo que es la permanente en la cual fue votada por ellos, y yo pertenezco, la diputada Úrsula, el diputado Beto Granados, todos los que estuvieron ahí, es algo legal y nosotros tenemos la facultad de convocar a todos los diputados y ellos de venir a desquitar su sueldo”.

La morenista, insistió que, “los panistas, de echo por ahí se corrió en redes sociales un mensaje donde ellos querían pelar la Junta de Coordinación Política, solamente porque era la única opción que tenían para seguir adelante y poner ahora si a su jefe en turno, que siempre fue Cabeza de Vaca para llegar a la candidatura nacional, lo externaron, que pena que no les importe los tamaulipecos sino les siga importando un solo hombre”.

Confió que la figura de la Junta de Gobierno, que es el órgano encargado de la dirección de los asuntos relativos al régimen interno del Poder Legislativo, “la tienen otros estados como Hidalgo y Nuevo León, es legal y no creo que se caiga porque está legitimada, ellos (panistas) no acudieron al llamado al cual se convocó, pero bueno esperaremos la resolución del Tribunal, pero no se caerá”, aseguró.

La presidenta de la Comisión de Salud, negó que la 65 legislatura este paralizada o en crisis legislativa “porque se siguen trabajando las iniciativas, nosotros tenemos algunas iniciativas que en su proceso siguen su trayecto, al final de cuentas se estudiaron, se evalúan, por ejemplo hay muchas en las cuales nosotros tenemos que pedir, ahora si una opinión ya sea de la Fiscalía o de la Suprema, o de los expertos, en mi caso, que es salud, todo lo tenemos que verificar para estar en la misma sintonía y sea favorable para los tamaulipecos”.