El Lic. Francisco José de la Torre Gutiérrez, conocido como “Fran” y “Pacote”, profesor en las carreras de Diseño Gráfico Estratégico y Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), conceptualizó “La Maestra”, un monumento que rinde homenaje a los maestros por su labor en la formación de la niñez.

Este monumento que se instaló en el Parque de las Niñas y los Niños, fue una iniciativa del Ayuntamiento de Zapopan y fue develado por el empresario y artista zapopano Sergio Malo Moneny, autor de la obra, y el Alcalde zapopano, Mtro. Juan José Frangie Saade.

El profesor de la UAG comentó haberse sentido orgulloso de participar en este proyecto, “ya que siendo Maestro y diseñador me siento muy motivado en este homenaje a los maestros de la ciudad, y también muy agradecido con el artista y empresario Sergio Malo por ser parte de su equipo en éste que es su primer proyecto de arte urbano público”, dijo.

“Pacote” se dedicó a la conceptualización del proyecto, convertir las ideas de Sergio en un elemento tangible y realizable, aplicó la creatividad y el ingenio para su diseño y producción.

“Hice todo el proceso de diseño, partiendo de las ideas y los bocetos de Sergio, hice una investigación de los elementos semióticos y conceptuales a incluir, la bocetería previa, distintas opciones, la paleta de colores, los bocetos finales y luego los dibujos técnicos, planos, guías de armado para su producción, así como también estar presente en las etapas de la fabricación y en la instalación, luego supervisando detalles de acabados”, compartió el diseñador.



Este monumento es muy importante para la ciudad de Zapopan porque ofrece elementos vivos y coloridos al equipamiento de esta área, indicó el maestro “Pacote”. El monumento consiste en 3 estelas de 4.5 metros de altura y 1.80 metros de ancho cada una, además se hizo una plazoleta que permite ser vista como un espacio de convivencia.

“Pero sobre todo por el homenaje que representa para todas las maestras y maestros, entre los que me incluyo, después de la prueba que maestros y alumnos tuvimos que afrontar y superar en la pandemia, el confinamiento, las clases en línea, las clases con medidas sanitarias y por fin la recuperación que hoy vivimos; sin embargo, hubo maestros y alumnos que tristemente no regresaron, y también hubo pérdidas en el aprovechamiento escolar, el monumento trata de celebrar el regreso, la alegría y el esfuerzo que todo esto implicó”, añadió.

El maestro “Pacote”, imparte clases de Historia del Arte, Semiótica y Fundamentos del Diseño en la UAG. En su experiencia laboral combina la caricatura con el diseño gráfico; ha trabajado como diseñador independiente y colaborado con agencias, ha hecho diseño de personajes, identidad corporativa para marcas como Ferrero de México, Kínder Sorpresa, CPI Ingredientes, Marinela, Pepsi, Lala, SAGARPA Cyyzel Mars Electromuebles, Pemex Industrias, Presto Mercantil Doméstica, Next Flex, Suites Margarita y Monsanto, entre otras.