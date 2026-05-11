De acuerdo a la información existente respecto al lo que será la contienda panista donde como bien se sabe al fin habrá de elegirse la nueva directiva estatal los momios favorecen de manera importante a la dupla conformada por el ex candidato a la gubernatura CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS y GLORIA GARZA quienes desde hace un buen de tiempo solo esperaban se expidiera la convocatoria para dar muestra del poderío que detentan en comparación de sus posibles rivales encabezado por OMEHEIRA LÓPEZ REYNA impulsada por el grupo o lo que queda por ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA quien hizo hasta donde pudo en complicidad con LUIS RENE CANTU GALVAN en retrasar el proceso.

En medio de este contexto ahora solo resta esperar la fecha pactada allá por el mes de julio para que el panismo vuelva a dar muestras que aún tiene la suficiente presencia para volver como en sus mejores momentos, aunque y hay que decirlo para que eso suceda, antes que nada deben dar señales que están listos para hacerlo porque si algo existe actualmente en el partido es una absoluta desunión producto de las reyertas internas mismas, que a querer o no tienen sumido al panismo en su peor crisis de los últimos años.

En fin hay que estar pendientes en cómo se desarrolla el mentado proceso interno pero sobre todo observar luego de lo que suceda si ambos bandos tienen la congruencia necesaria y están preparados para reagruparse y trabajar unidos como un verdadero partido de oposición, deben de entender que los enemigos políticos están enfrente y no dentro.

En ese sentido trasciende que aviesos “operadores” del partido en el poder acicatea de forma perversa a picudos panistas para que siembren entre ellos la semilla de la traición, en pocas palabras buscan a toda costa que persista y se crezcan las confrontaciones internas, eso sin duda será a la corta o la larga su gran triunfo, al tiempo.

Sin embargo todo ello ocurre en el peor momento político que se vive en dentro del morenismo producto de innumerables escándalos relacionados con la corrupción, narcotráfico y desvíos de recursos públicos entre otros muchos como así ha sido documentado en diversos señalamientos comenzado con los hechos por autoridades de justicia de los Estados Unidos mismos que tienen en un brete a todo el sistema político del país.

Dicha problemática que evidencia la fuerte corrupción que existe entre funcionarios del gabinete federal y que incluye a gobernadores, alcaldes y hasta miembros de las fuerzas militares y marítimas tiene igualmente sumido por el momento al partido MORENA en una de sus peores crisis y de ello, hay constancia.

En tanto la muerte la muerte de un menor ocurrida en la Playa del Poblado La Pesca, por un conductor que tripulaba un razer en debe de ser ampliamente investigado ya que existen evidencias que indican que se había solicitado a las autoridades municipales que se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para evitar precisamente este tipo de y tragedias.

Desde luego que en la terrible tragedia mucho tiene que ver la presidenta municipal de Soto La Marina GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ quien evidentemente no atendió como era su obligación las peticiones hechas por diversos organismos lo que indica a querer o no tener responsabilidad en los lamentables hechos, pero para la alcaldesa primero la grilla y dedicarse a promover su figura que realmente ponerse a trabajar, así las cosas.

En otro tema el trabajo diario y la implementación de una estrategia de seguridad en coordinación con el gobierno federal, así como el impulso a obras de infraestructura y las accione para la reconstrucción del tejido social, ha permitido fortalecer el dinamismo de la frontera norte de Tamaulipas y consolidar su desarrollo, afirmó el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Tras destacar que Tamaulipas cuenta con una frontera segura moderna y competitiva, el mandatario estatal indicó desde la Mesa de Paz, todos los días se trabaja para atender la seguridad pública y dar cimplimiento a la estrategia de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, desde la atención a las causas hasta el reforzamiento y coordinación en equipamiento y labores de inteligencia, no es una tarea terminada comentó, el Gobernador VILLARREAL ANAYA durante el desarrollo del programa “Diálogos con Américo”.

En otro asunto con música, cena y obsequios, el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ y su esposa la presidente del DIF municipal LUCY de GATTAS festejaron el Día de las Madres con la asistencia de más de mil mamás.

No sólo venimos a felicitarles sino también a reconocer que son el pilar de la familia y la sociedad en su conjunto, las mamás son ejemplo incondicional y por eso las honramos, externó el edil municipal.