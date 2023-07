Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de sumar esfuerzos para disminuir el rezago educativo en personas mayores de 15 años que no han concluido su educación básica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y sus Organismos Públicos Descentralizados, emprenderán una cruzada estatal para llevar a los 43 municipios de Tamaulipas más espacios y oportunidades que contribuyan a la alfabetización de las y los tamaulipecos.

Por este motivo, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS), se firmó un convenio de colaboración con el director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) y con los directores de las tres Preparatorias Federalizadas de Ciudad Victoria, donde se establece que estudiantes de estos planteles podrán realizar su servicio social y prácticas pre-profesionales, enseñando a personas que no saben leer o escribir, como parte del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación (MONAE).

El propósito de estos acuerdos colaborativos y participativos es construir alianzas estratégicas entre diferentes instituciones educativas del Nivel Medio Superior y Superior, trabajando de manera conjunta, promoviendo ejes rectores del Gobierno del Estado que dirige Américo Villarreal Anaya, contribuyendo a disminuir el analfabetismo y rezago educativo, medidas que impulsan la transformación y el bienestar de las y los tamaulipecos.

El MONAE es un programa nacional que permite a las y los jóvenes estudiantes coadyuvar con las personas adultas que no saben leer o escribir para transformar positivamente su entorno social y sus trayectorias de vida.

En el acto protocolario también estuvieron presentes, el director general del COBAT, Rubén Ely Ramírez Rivas; el director del plantel 05 de COBAT Victoria, Ramón Tovar del Valle; la encargada de Dirección de la Preparatoria Federalizada No. 1 “Ing. Marte R. Gómez”, María del Carmen Sandoval Navarro; la directora de la Preparatoria Federalizada No. 2 “Lic. Aniceto Villanueva Martínez”, Norma Irene Morales González, el director de la Preparatoria Federalizada No. 3 “Carlos Adrián Avilés Bortolussi”, Carlos Castillo Camacho, así como las responsables del Servicio Social del Departamento de Extensión Educativa de la Dirección de Vinculación y Difusión de SEMSYS, Mayra Pomares Oviedo y Claudia Torres Saeb.