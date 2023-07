Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- La jefa de Departamento de la Dirección de Análisis e Inteligencia de la Guardia Estatal Cibernética en Tamaulipas, Anayely Cruz Ortiz, advirtió que las denuncias en contra de agencias de viaje o compañías que ofrecen atractivos paquetes vacacionales, a través de Facebook o alguna otra red social, van en aumento.

“El año pasado fueron 17 quejas en el tema de las vacaciones, mientras que de enero a lo que va de este mes son 60 casos de fraude de diversos tipos los que se han presentado.”

Sugirió, que al iniciar el periodo vacacional de verano, “hay peligro de que aumenten los fraudes en la compra de paquetes vacacionales, por lo que hacemos el llamado para que estén atentos y denuncien cualquier irregularidad”.

Reiteró que siempre se recomienda verificar la autenticidad de los sitios en línea y si tienen alguna duda que consulten directo con la dependencia, porque en algunas ocasiones tienen identificadas algunas páginas y pueden mencionar números telefónicos que ayuden al ciudadano a saber si es fraude.

Resaltó que es vital que compren en sitios oficiales, que no sea a través de Facebook, ya que las redes sociales no se hacen responsables, ni protegen la compra, como sí lo haría, a lo mejor, Mercado Libre, eBay, que son páginas oficiales donde se garantiza el pago.

Comentó que en todos los casos, se trató de personas que fueron defraudadas por falsas agencias de viaje que les ofrecían servicios maravillosos a precios muy bajos; la gente, crédula, no tuvo la precaución de verificar esa información o esas ofertas o de recurrir a los portales oficiales de empresas de renombre, de tal suerte que al final solo les quitaron su dinero y desaparecieron.

“Han crecido mucho las denuncias, principalmente las compras que se han dado y que han sido falsas son de Facebook, las personas no verifican o no lo hacen a través de un portal oficial de agencia con renombre y se dejan llevar por paquetes con precios bajos y con ofertas de servicios maravillosos, hotel, avión, comidas, a lo mejor hasta paquetes turísticos a precios muy bajos, hacen el depósito y después ya no les contesta o esa página no aparece ya”.

Cruz Ortiz, exhortó a las personas a que tengan mucho cuidado dónde hacen sus compras y si tienen alguna duda que consulten a la línea telefónica de la Guardia Estatal Cibernética.

«Si nos llaman, si nos dicen en dónde encontraron la oferta, nosotros con gusto los compañeros que atienden las llamadas verifican la compra, si el perfil es real o solo se creó temporal, puede pasar, o si ya es un perfil con renombre que si está asociada a páginas sociales y esa es la manera en que ellos verifican que sea una compra real», recalcó

Ante estas denuncias, la funcionaria explicó que “nosotros lo que hacemos una vez que se identifica la página que hizo el fraude reportamos, hay formularios y nos ponemos en contacto con otras instituciones como Prodecon para poder nosotros sumar una denuncia más y que eso genere que bajen esa página o incluso la investigación misma”.

Y sostuvo que “ahorita empieza el periodo fuerte para nosotros, que haya más atención de la ciudadanía para confiar y verificar sus compras, que disfruten sus vacaciones, que nos tengan la confianza, que estamos para apoyarlos y les deseamos que tengan muy buenas compras y que no sean víctimas de estos delitos para estar en paz con su familia y con su patrimonio”.