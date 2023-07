Claudia y Marcelo evaden responsabilidades de la tragedia de la línea 12 del metro

Hasta hace pocos años, los mexicanos no hubiéramos dado crédito al hecho de que se presentaran al menos dos pretendientes a la Presidencia de la República, con ascendencia extranjera: uno de origen francés, Marcelo Ebrard Casaubond, y una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, de origen judío-sefardie, y otros con nombres tradicionales conocidos en español –por ahora apodados “coordinadores de Comités para la Defensa de la 4T” (muy al estilo cubano, donde se denominan “Comités de Defensa de la Revolución”

Para las presentes generaciones –de llegar alguno con estos nombres—será difícil referirse a “la doctora Sheinbaum” o al “licenciado Ebrard Casaubond”, en lugar de los tradicionales pasados mandatarios como Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines. O los recientes Miguel de la Madrid o Ernesto Zedillo, por señalar a algunos. Imposible pensar que llegara otro López, porque “sería el colmo”; han dejado huellas desastrosas, imborrables.

Al parecer, es la primera vez que se presentan dos concursantes a la Presidencia de México con apellidos extranjeros, sin dejar de señalar a los descendientes de españoles, pero comunes en nuestro idioma adoptado; tendríamos que negar la ‘conquista’. Bueno, llegó como “Primer Mandatario” el ilustre Don Benito Juárez, a pesar de que ocupó el puesto después de que nuestro territorio estaba convulsionado por haberle cercenado más de la mitad de su espacio como país.

Por cierto, no desaprovecho la oportunidad para preguntarle –donde se encuentre—a Don Benito Juárez García, su opinión de que ahora anda en campaña un “Coordinador para la Defensa de la 4T”, con apellidos ligados directamente a la región de la Galia… sí, a Francia, la mera tierra del general Napoleón Tercero, protector de Maximiliano de Habsburgo, ¡con la anuencia “de ya sabe quién”!.

“Permítame un momento, Presidente Juárez. No es todo lo que quería comentarle. En la misma condición de coordinadora-aspirante… está una dama, no se sabe si adoptó la nacionalidad mexicana o es nacida en este país, porque no está suficientemente claro. Responde al nombre de Claudia Sheinbaum Pardo, que también quiere ser Presidenta de México. Se habla de que sus ancestros son de origen judío, y se afirma que es la preferida del Presidente. “Es muy obediente” y presume de que la trata con mucha “familiaridad” además de que llevan una excelente relación.

Algo más sobre ella, es en el sentido de que es la segunda hija del matrimonio formado por Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo. Según dice la misma Claudia, “mis abuelos paternos migraron de Lituania, y mis abuelos maternos eran sefardíes de Bulgaria”. Esto lo dijo en 2018, durante un encuentro con la Comunidad Judía radicada en México.

(El término sefardí se refiere a un grupo étnico judío, que tuvo su origen en la península Ibérica –España y Portugal—Proviene del hebreo “sefarad”, referente a la península señalada).

La experiencia laboral y profesional que se reconoce de Claudia Sheinbaum Pardo, es de amplio espectro en materia de ciencias del Medio Ambiente y en la Academia. Su desempeño político se resume a haber ocupado la titularidad como secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Delegada en Tlalpan, (se acuerdan de la tragedia del colegio Rébsamen dónde murieron 7 adultos y 19 niños) en la zona sur de la Ciudad, siempre de la mano de su mentor y jefe Andrés Manuel López Obrador, desde el año 2000, en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Hasta antes de que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en gobierno –lo cual ocurrió durante el mandato como presidente de Vicente Fox Quesada, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México—no se mencionaba el nombre de Claudia Sheinbaum en la política, aunque sí el de Marcelo Ebrard Casaubón, con una trayectoria “aspiracionista” de grandes vuelos y en la actualidad con posibilidades de llegar a la Presidencia de México.

En 2015 Marcelo Ebrard salió de México y se fue a vivir a París, Francia. Se sabe que en 2016 se trasladó a Estados Unidos, para incorporarse al equipo de campaña de Hillary Clinton, sin lograr el objetivo de que llegara a la Presidencia de esa Nación. Así, para 2017, regresó a México, para unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Actualmente existen investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Uno de esos expedientes es el de la compra irregular de 30 trenes para la Línea 12 del metro, hecho ocurrido en el gobierno de Marcelo Ebrard y que causó un sobreprecio por 20 mil millones.

En ese caso también está involucrado Mario Delgado, quién en esa época ocupaba el cargo de secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal.

Sheinbaum y Ebrard placean su impunidad por toda la República mexicana a sabiendas de que el 03 de mayo del 2021, se registró una de las tragedias más dolorosas para los ciudadanos del sur de la Ciudad, pues uno de los trenes del metro que circulaba por el paso elevado del metro de la línea 12, se desplomó entre las estaciones Olivos y Tezonco causando la muerte de 27 personas.

