También conocido como Take Your Dog to Work Day, se celebra anualmente el miercoles después del Día del Padre en varios países alrededor del mundo.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la adopción de perros y promover la importancia de tener entornos de trabajo amigables con las mascotas.

Durante este día, se anima a los empleados a llevar a sus perros a la oficina, siempre y cuando se cumplan ciertas normas y condiciones establecidas por cada lugar de trabajo.

Los perros pueden acompañar a sus dueños durante la jornada laboral y disfrutar de un día especial en un entorno diferente.

El Día Mundial de llevar al Perro al Trabajo tiene varios beneficios.

Por un lado, permite a los empleados pasar más tiempo con sus mascotas y fortalecer el vínculo con ellas.

Además, la presencia de perros en el lugar de trabajo se ha relacionado con la reducción del estrés y la mejora del ambiente laboral, ya que la interacción con las mascotas puede generar un ambiente más relajado y positivo.

Esta celebración también busca fomentar la adopción de perros y generar conciencia sobre la importancia de proporcionar un hogar amoroso y responsable a las mascotas.

Muchas organizaciones aprovechan este día para promover la adopción de perros y realizar actividades benéficas relacionadas con los animales.

Es importante destacar que el Día Mundial de llevar al Perro al Trabajo no se limita a las oficinas.

Algunas empresas y organizaciones, como tiendas y restaurantes con áreas al aire libre, también permiten que los clientes lleven a sus perros para que los acompañen mientras realizan sus actividades. Crédito Iván León