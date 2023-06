La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), hizo acto de presencia en Italia, con la conferencia “La poética de Jesús Helguera, vista de desde conceptos platónicos y aristotélicos como manifestación pedagógica.”

La charla fue dictada en la ciudad italiana de Perugia por el Dr. Silviano De Jesús de Anda Ibarra, Profesor Base del Departamento de Filosofía de la UAG.

En su presentación, De Anda Ibarra señaló que el pintor mexicano Jesús Helguera pertenecía a un estilo de pintura clásico y convencional, razón por la que fue rechazado por el muralismo. Esto lo orilló a pintar calendarios para una empresa privada, situación que le hizo pasar desapercibido de los reflectores de la fama.

“En esto último se encuentra el curioso éxito de la pintura y no tanto el nombre de Helguera, pues, mientras las pinturas de los muralistas quedaban condenadas al lugar en que eran pintadas y su diseño abstracto era un tanto inaccesible para un México en proceso de alfabetización, la pintura de Helguera se encontraba en gran parte de los hogares nacionales en forma de calendario y su diseño reflejaba la vida diaria del mexicano de ese tiempo, por eso, aunque la población no se grabara ni supiera el nombre del autor de esas obras, sus pinturas se quedaban en el corazón de todo mexicano”.

El Dr. En Filosofía Silviano de Jesús de Anda Ibarra señaló que las pinturas de Helguera tenían éxito en la población mexicana, viajaba por todo México investigando, tomando fotografías del más mínimo detalle de la vida mexicana, pues de esas fotografías tomaba elementos para su pintura.

“También, se dio a la tarea de entender cómo pensaba y sentía el mexicano de entonces, por ello, los temas recurrentes en su obra fueron la familia, la religión, la patria y la pareja. En su obra pictórica, conjugaba la solemnidad y el heroísmo, elevando así su pintura a niveles legendarios y mitológicos. Es por esto que se decidió estudiar a Helguera desde Platón y Aristóteles, pues Platón en su pedagogía nos invitaba a aspirar al bien; Aristóteles por su parte explicaba que el arte de mayor calidad es aquel que imita con mayor fidelidad a la realidad”.

El también egresado del postgrado en Filosofía de la UAG, en su ponencia, consideró que la obra de Jesús Helguera fue tan fiel a la sociedad mexicana de su tiempo, ya que su trabajo definió nuevos modelos de imitación (pedagogía) inmersos en la vida diaria del mexicano; esto marcó la diferencia con los muralistas, pues el mural no podía “salir” del lugar donde fue pintado; además, “lo abstracto / saturado” de los muralistas era inaccesible a la vida diaria que retrataba Helguera.

Por último, concluyó que “nosotros al estudiar y respaldar nuestra identidad en filosofía le decimos al mundo que comprendemos qué es la mexicanidad y que estamos preparados para llevarla a su máximo esplendor al dotar al país de líderes que busquen la trascendencia con valores, es decir, virtuosamente; y, uno de los caminos para trascender es aspirar al heroísmo solemne -como el retratado en las pinturas de Helguera”, señaló-.