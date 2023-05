Las drogas actualmente son más potentes, más accesibles, más baratas y aceptadas socialmente, situación que causa una ruptura social y consecuencias negativas que afectan a los consumidores y aquellos que los rodean, así como a la sociedad en general.

Según el Mtro. Rockwel Herron, exmiembro de la Drug Enforcement Administration (DEA) y Embajador de Prevención del Abuso de Drogas de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, California, el apetito por las drogas ha aumentado y este consumo financia muchos males en este mundo como la delincuencia, tráfico de todo tipo, familias rotas, abuso infantil y más.



Esto lo señaló en su conferencia «Yo elijo mi futuro», impartida a estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en la que advirtió sobre los peligros de las adicciones.

“Ha habido un aumento de 40% en muertes vinculadas con consumo de alcohol en jóvenes entre 25 a 44 años. Respecto a drogas, se reportaron 107 mil muertos en el 2021 en Estados Unidos a causa de las drogas. El consumo de drogas en México cada vez cobra más vidas, en 2019 se registraron más de 17 mil 505 muertes por trastornos o afecciones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas, según medios de comunicación”, apuntó.

En la conferencia, el embajador explicó que trata de salvar las vidas de los jóvenes y adultos con esta clase de conferencias y apuntó que el inicio del abuso de drogas es una decisión personal.

Todas las personas que abusan de drogas eventualmente sufren consecuencias negativas de las mismas y es posible que lleve a la adicción fácilmente por la forma como se producen.

Elegir consumir te lleva a automedicación, lo que posteriormente lleva a la adicción, razonó.

Durante su ponencia, el Mtro. Rockwel Herron mostró videos e información sobre los daños que causan las adicciones a las familias y pidió a los jóvenes no comprar o consumir drogas. La marihuana, el vaping, son dos drogas que también causan daños a la mente de quienes las consumen.

“Consumirlas es tan malo como comprarlas. No importa si parece un hecho inocente, un ofrecimiento en una fiesta, lo que sea, no tiene nada de inocente, son sustancias que destruyen la vida, tu vida, la de los tuyos y de otros”, destacó.



Sobre el expositor

Rockwell Herron lleva a cabo charlas escolares de prevención del abuso de sustancias de alta intensidad para adolescentes y adultos jóvenes, centrándose en capacitarlos para que sean conscientes de sus elecciones y respeten su potencial en la vida.

Rockwell se desempeñó durante 31 años como agente especial de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, investigando el tráfico de narcóticos a nivel local, nacional e internacional.

Utiliza estas experiencias profesionales y su experiencia como padre de 3 mujeres jóvenes para mostrar a los estudiantes el verdadero impacto del abuso de sustancias en el individuo, su familia, escuela, comunidad, país y comunidad global.

Comenzó a impartir charlas en 2007, cuando aún era un agente activo de la DEA y ha realizado más de 940 presentaciones a más de 195 mil niños en escuelas y universidades en los Estados Unidos y otros 14 países. Rockwell enseña tanto en inglés como en español y tiene un historial comprobado de involucrar a grandes audiencias estudiantiles, independientemente de las fronteras étnicas, geográficas o socioeconómicas.

