El tema de la inseguridad requiere de la colaboración de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana para lograr la paz que todos queremos en esta entidad y donde el gobernador Américo Villarreal Anaya a dicho que se necesita de una sociedad colaborativa y en su caso si son victimas de alún delito que presenten la denuncia.

El Gobernador se reunió con el gabinete de seguridad en el Municipio de Matamoros en donde diseñaron la nueva estrategia para trabajar en contra de la violencia que se genera en varios municipios de la entidad y que no es exclusiva de Tamaulipas menos de esta administración, hay que decirlo.

Aun cuando hayq ueine quiere llevar agua a su molino,la sociedad ve y sabe que el tema viene desde admninbsitarciones atrás que incluso y a pesar de los discurso valentones, los ex gobernadores le sacaron al tema, simplemente hay que redordar que varios de ellos ni siquiera pisaron Nuevo Laredo o Matamoros, por temor a ser victimas de la delincuencia organizada.

Lo cierto es que en breve habrá un proceso de elecciones en el país, hay quien desde ahora suda calenturas ajenas y sus segudores quieren incendiar el estado con sis psicosis, e inlcuso acusadnoa distra y sinistra cuando sól hay que recordad el d{ia a día de sua dminsitración para saber que las cosas estaban igual o peor porque todo se escondia, ¿apoco no?.

Pena ajena dan loslegsiladores cuando en vez de proponer y pensar en ua estrategia para terminarcon al inseguridad se acusan unos con otros cuando lo que debiaran hacer es legislar y destinar más recursos al tema de la seguridad para fortalecer las acciones que lleven al combate de los hechos delictivos en Tamaulipas.