(Y no sólo hablamos de cólicos abdominales)

Los dolores menstruales no se limitan a cólicos en la zona baja del abdomen, también incluyen dolor en mamas, de cabeza, abdominal, de espalda, de cadera y de piernas, así como calambres. 3,4.

Estos dolores pueden afectar la capacidad de la mujer para realizar sus actividades diarias normales.2

Ciudad de México, a 24 de abril de 2023.- La menstruación es algo de lo que cada vez se habla más. Este tabú se ha roto poco a poco, logrando que exista más información de algo que es completamente natural para las mujeres. Pero ¿hemos hablado lo suficiente del dolor que ocasiona el cólico menstrual? El hecho de sentir dolor no es algo que deba estar normalizado; sin embargo, la Secretaría de Salud comenta que el 50% de las mujeres han presentado este tipo de molestias en algún momento de sus vidas, las cuales dificultan que realicen y disfruten sus actividades diarias con normalidad.[2]

Primero, entendamos qué es este dolor, científicamente conocido como dismenorrea. Es un dolor o malestar que se produce en el abdomen bajo o la zona pélvica durante el período menstrual. Además, puede acompañarse de otros síntomas como dolor de cabeza, mamas, espalda, piernas, náuseas y vómitos. La intensidad del dolor puede variar de leve a severo y puede afectar la capacidad de una mujer para realizar sus actividades diarias normales.2,3

Durante el ciclo menstrual, la liberación de prostaglandinas puede causar cólicos menstruales, además de dolores de cabeza, mamas y espalda.3,4 Para combatirlos, de manera que las mujeres puedan continuar con sus actividades diarias, existen soluciones farmacológicas seguras y eficaces. Ejemplo de ello es la nueva presentación de Flanax® (en su empaque rosa) que está ahí para acompañarte en esos momentos donde el dolor parece querer paralizar tu rutina.

La nueva presentación de Flanax® para dolores menstruales contiene naproxeno sódico que pertenece a la familia de los AINEs (Analgésicos Antinflamatorios No Esteroideos). Gracias a su mecanismo de acción, mediante el cual inhibe la producción de prostaglandinas, tiene acción analgésica y antiinflamatoria que alivia no sólo dolores focalizados en una zona particular, sino que permite el alivio rápido de todos los dolores relacionados con la menstruación. Además, cuenta con la fortaleza de aliviar el dolor por todo el día y la noche con una sola tableta.4,1

A la par, y como parte del autocuidado, para complementar el tratamiento farmacológico, existen herramientas de apoyo físicas y psicológicas, que incluso pueden practicarse desde casa, como el ejercicio, la aplicación de calor en el área de dolor, la meditación, la aromaterapia o el automasaje[3].

El dolor por cólico menstrual es una experiencia común para muchas personas; sin embargo, no es algo a lo que debemos acostumbrarnos y mucho menos algo que deba ser ignorado. En lugar de simplemente aceptar el dolor, es importante entender que existen opciones para aliviar la incomodidad y mejorar la calidad de vida durante esos días. Encuentra la nueva presentación de Flanax® para dolores menstruales gracias a su distintivo color rosa que será tu mejor aliado para que nada te detenga.