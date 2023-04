AGENCIAS

CD. VICTORIA, TAM.- Algunas canonjías disfrutadas por el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca durante el desempeño de sus funciones, como el servicio de seguridad personal y familiar, aún las conserva junto con dos ex funcionarios más de esa administración, privilegios mantenidos por mandato de ley y que hasta ahora han costado al erario estatal 6 millones 720 mil pesos.

En ese sentido, un total de 56 elementos brindan protección a ese grupo, en apego a un marco legal específico.

El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas, Sergio Chávez García, reveló lo anterior, al desglosar la operación de ese cuerpo de seguridad: “Son un total de 30 custodios asignados al ex gobernador y su familia; 18 a un ex Secretario General y otros 8 al otro ex secretario”, comentó, sin dar a conocer la identidad de éste.

Como dato, apuntó que cada guardia percibe un sueldo mensual de 20 mil pesos, que multiplicado por los 56 que integran ese personal le representa al Estado pagar un millón 120 mil pesos al mes para brindar seguridad personal a estas personas y sus familias.

En total, durante los seis meses que lleva la actual administración estatal se han erogado 6 millones 720 mil pesos en brindar seguridad para esos ex trabajadores del Estado.

Para terminar, precisó que estos trabajadores sólo pueden operar dentro del Estado y cuando los funcionarios favorecidos salen del mismo se les tiene que hacer un oficio de comisión. Hasta ahora, puntualizó, ninguno ha salido del país.

‘Dejaron un tiradero’: Héctor Joel Villegas

El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas, señaló en su comparecencia en el Congreso que la administración cabecista “dejó un tiradero”, plagado de opacidad, por lo que anunció que pronto se fincarán responsabilidades administrativas o penales. Entre las anomalías citó al Instituto Tamaulipeco para el Migrante, señalado como ineficiente y corrupto, sin estrategias y programas para atender a esas personas.

Villegas González llamó “jactancia de una oscura figura del pasado” que desde la lejanía maneja supuestos logros en seguridad y se estrella ante los datos duros del Secretariado Ejecutivo Nacional, que señalan que en cinco meses del actual gobierno hubo una baja en delitos de alto impacto.