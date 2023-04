¡Amparo del SITPMSC!

Por: Carlos Martínez Leal

En la primera parte (10 de abril) hicimos una breve descripción de la lucha que los obreros de KEMET Victoria a través de su sindicato dieron contra la empresa, quien ha venido despidiendo obreros, y no aceptó la petición –en la revisión salarial– de un 20% que solicitaban los obreros, ofreciendo solamente el 4%.

3 de febrero 2023; el Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras Similares y Conexos (SITMSC) emplazó a huelga a la empresa.

De no lograr un acuerdo podría estallar la huelga el primero de marzo.

30 de marzo. Después de un mes de negociación y al no lograr un acuerdo estalló la huelga, en los primeros minutos del jueves se pusieron las banderas rojinegras.

La autoridad declaró legal la huelga con el paro de labores.

4 de abril; Después de 5 días y no haber avances en las pláticas, los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta y cerraron completamente.

Quiso entrar el apoderado legal de la empresa, junto con el representante de recursos humanos, amenazó a los trabajadores e intentó desconocer a la representante sindical María Dolores Zúñiga Vázquez.

En el portal, En Línea Directa.info del 4 de abril, se informa “…Este martes se declaró inexistente la huelga con la empresa KEMET-Cd. Victoria, luego de que las partes involucradas llegaron a un acuerdo, por lo que a partir de este miércoles se retoman actividades laborales de manera normal.”



Agrega la nota que “…La Secretaria del Trabajo en Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, informó que: el representante legal de KEMET, Alejandro Torres Manzur, es quien dio a conocer la declaratoria de inexistencia de la huelga…” y que “…La Jueza de Justicia Laboral, Tranquilina Martínez Balderas, es quien dictaminó la inexistencia de huelga”. Que además “…Agregó la secretaria “Con esto refrendamos el compromiso de que en Tamaulipas se vive una paz laboral en beneficio de las y los trabajadores, quienes tienen todo el respaldo del gobierno de Américo Villarreal Anaya, garantizando la protección de sus derechos laborales…”

En esa primera parte celebramos la información de que hubo un acuerdo. “…Se declaró inexistente la huelga, luego de que las partes involucradas llegaron a un acuerdo…” y resaltábamos que no se informaba del porcentaje de aumento acordado, y que esperaríamos a dicha información.

Esta llegó el día de hoy a mediodía en el portal, Hoy Tamaulipas, del 13 de abril, donde se informa que “…El equipo jurídico del sindicato de KEMET, interpuso un amparo contra la decisión del juez, quien declaró inexistente la huelga estallada la semana pasada…”

“…La Secretaria General del Sindicato (SITM) Dolores Zúñiga Vázquez, precisa que si bien los trabajadores fueron obligados a regresar a trabajar, no están conformes y no aceptan el 4% de aumento salarial que ofrece la compañía…” lo que sigue dijo, es el AMPARO.

“…Confirmó que no ha tenido ningún tipo de comunicación con los gerentes o representantes de la empresa, mucho menos con el apoderado legal, quién sigue diciendo a los trabajadores que ahora la empresa tendrá el trato y el diálogo directo con ellos y no con el sindicato…”

Ante todo, esto, la dirigente expresó “…pues pueden tener el trato directo con ellos, pero la que firma el contrato soy yo, la empresa busca convencer a los obreros, de que no hay dinero, por eso no se puede aumentar.” Dijo que “hay paz laboral”, pero NO CONFORMIDAD ya que es una injusticia que les hayan declarado ilegal su derecho a huelga, y también lo es el poco aumento al salario 4% que les quieren dar…”

Queda claro que, por ello, la nota del 4 de abril, no informaba el acuerdo, pues no lo hubo. Los obreros han tenido que regresar al trabajo, porque lo necesitan, pues de eso viven.

Pero preguntémonos, por qué la nota del gobierno informa que “…las partes involucradas llegaron a un acuerdo…” cuando por la información de la representante sindical, ¡No hubo tal acuerdo! Y todavía más por qué la nota del gobierno dice, “En Tamaulipas se vive una paz laboral en beneficio de los trabajadores…”, y la realidad es que estos (los trabajadores) tienen que irse al amparo ante la negligencia y más bien contubernio de las autoridades laborales con los dueños de KEMET. Los dueños del CAPITAL.

El insistir en tener claro el problema que nos ocupa: “la lucha entre el obrero y el capital”, “la lucha por el salario”, sobre todo a los obreros de KEMET, que viven el problema, y a todos cuantos nos interesamos y nos preocupa la situación de opresión e injusticia que se vive en el país es, porque solo así, una lucha por el salario como la de KEMET, nos puede enseñar, mostrar los errores cometidos, para no volverlos a cometer y lo que hace falta para avanzar en el logro de una vida mejor.

Como dijimos antes, la inflación y el aumento al salario, no están contemplados en la propuesta del 4% que ofrece la empresa. La pregunta es ¿Cuál es el esfuerzo de la empresa ante el problema que generó la pandemia, y ante la falta de demanda de sus productos que enfrenta, según ella? ¿Quiere que todo el peso, todo el esfuerzo, lo lleven los obreros?

Es correcta la lucha de los obreros de KEMET por defender sus intereses y en primer lugar el incremento del salario. Por qué el capital (KEMET) debe ser obligado con la lucha obrera a sacrificar una parte de sus ganancias, en tanto se avance en la superación de los problemas generados por la pandemia, y la reactivación de la economía. Por ello, es correcto que la fuerza organizativa de los obreros a través de su arma económica, el sindicato, los obligue.

Pero esto requiere unidad y disposición de lucha, así como todo el apoyo social de los demás obreros y del pueblo. Por ello, nuevamente les reiteramos que los antorchistas tamaulipecos estamos con su lucha. ¡Adelante! y ¡Hasta la victoria siempre!

Etiquetas: Antorcha, Trabajadores, KEMET, Obreros, Salarios, Capital.