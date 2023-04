Tras la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Sur, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculó a segundo proceso por el caso Ayotzinapa al el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura en perjuicio de una víctima y desaparición forzada.

Lo anterior en agravio a Felipe Rodríguez Salgado alias “El Cepillo” quien es un presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos. El video de “El Cepillo” fue difundido en 2020 y aparece en las instalaciones de la entonces PGR, ahí aparece sentado, encapuchado y esposado.

Fueron los fiscales de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes acusaron al ex procurador de justicia de haber ordenado actos de tortura contra «El Cepillo», implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No obstante, la defensa de Murillo Karam lamentó la determinación del juez e control «pese a no existir pruebas de la participación del licenciado en los hechos».

Fue así como el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la misma que ha cumplido desde su detención realizada el viernes 19 de agosto de 2022 en el Reclusorio Norte por el caso Ayotzinapa y fue en ese mismo mes en que el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam tras considerarlo el autor material de los delitos mencionados.

Hace menos de tres semanas Murillo Karam había regresado al Reclusorio Norte tras ser hospitalizado

El martes 4 de abril, el extitular PGR, Jesús Murillo Karam recibió el alta médica y fue trasladado del Instituto Nacional de Cardiología «Dr. Ignacio Chávez» de vuelta al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, luego de haber presentado un problema de salud el pasado 2 de abril. De acuerdo con información preliminar, personal médico logró estabilizar al exfuncionario.

Un día antes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo trasladaron de nuevo al Reclusorio Norte, luego de que su estado de salud fuera reportado como grave debido a los padecimientos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia cerebral que padece y por los que no es la primera vez que es atendido durante su confinamiento.