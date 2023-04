Para terminar con el robo de tuberías, cables conductores, entre otro equipamiento más, que afecta los servicios públicos y privados, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya propone incrementar las penas.

Esto en relación con el robo de bienes, que va desde el equipo, componentes o accesorios compuestos de material de cobre, hierro, aluminio y otro metal o fibra óptica, utilizado en bienes privados o en la prestación de servicios públicos, suministro de gas, instalaciones hidráulicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, equipamiento urbano, industrial y agrícola.

La iniciativa enviada al Congreso de Tamaulipas destaca que «En Tamaulipas hemos sido testigos del incremento en el fenómeno del robo de cobre y metales diversos con que se fabrica la tubería, cables y demás instrumentos que sirven para el suministro de servicios públicos, tales como el agua o la luz.»

«Es de advertir el peligro, riesgo y problema que se genera o puede generarse de forma directa e indirectamente, tras la falta del material con que deben suministrarse los servicios descritos, así como el retraso en la detección de fallas por parte de los técnicos y especialistas, al momento en que surge un llamado o queja por parte de los destinatarios.»

Asimismo, es necesario expresar la repercusión que esta conducta delictiva tiene en ámbitos importantes como la educación, salud, y de esparcimiento en espacios públicos, toda vez que es la infraestructura pública en donde más se presenta este fenómeno.

«Con lo que se impacta en el desarrollo normal de las actividades gubernamentales, de la sociedad civil y especialmente de los grupos vulnerables que ven interrumpidas, o se ven orilladas a realizar en condiciones no óptimas e incluso peligrosas. Bajo ese contexto, resulta apremiante generar las medidas necesarias, con el fin de inhibir este tipo de conductas y preservar el bien común de la sociedad tamaulipeca.»



Por lo que se propone reformar el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, para incrementar las penas que corresponden al robo de estos bienes.

De igual forma se plantea modificar el criterio de estimación de la cuantía para determinar el valor del metal robado, por lo que éste, deberá determinarse en atención al valor comercial o de mercado y no a partir de la pureza de los metales.

La reforma propuesta es a los artículos 403, y 407 fracciones XIX y XX y la adición a la fracción XXI al artículo 407 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

La propuesta

Artículo 403.- Para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor comercial o de mercado de la cosa robada en el momento de su consumación. Si no fuere estimable en dinero, si por su naturaleza no se puede fijar su valor, o cantidad, o si por cualquier circunstancia no se haya valorizado, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión. Igualmente se atenderá al valor comercial o de mercado de la cosa que se intentó robar en el momento del último acto tendiente a la ejecución; en los casos de tentativa de robo, cuando no se pueda determinar su monto se aplicarán de seis meses a dos años de prisión.

Artículo 407.- La sanción que corresponda al responsable de robo simple se aumentará con tres años a doce años de prisión. Cuando el robo se cometa en perjuicio de alguna Institución Educativa, cuando el robo se efectúe en lugar destinado a industria, comercio, almacén o bodega donde se encuentren en resguardo o se elaboren productos industriales o materias primas de origen diverso, así como durante su traslado y cuando el robo se efectúe respecto de cualquier bien, equipo, componente o accesorio compuesto de material de fibra óptica, cobre, hierro, aluminio, o cualquier otro metal, utilizado en bienes privados o en la prestación de servicios públicos, suministro de gas, instalaciones hidráulicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, equipamiento urbano, industrial o agrícola.