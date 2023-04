“Mi meta es hacer crecer la clase media a más del 50% de nuestra población. Esto cambiará la morfología del país y la capacidad de prosperar”, sostiene MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON en la parte final de “El Camino de México”, un libro de propaganda “acerca de Ebrard desde la perspectiva de Marcelo”, rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

Dividido en tres partes, terminamos esta reseña con “Lo que sigue”, luego de conocer “Mi ayer” y Mi ahora”, en donde el Canciller Mexicano nos dice que “México estás destinado a la grandeza” (p.277).

“Quiero ser presidente, llevo 40 años preparándome para responder con acciones y planes a esa pregunta que me hacía en 1970: ¿por qué México está así?, afirma quien tuvo como sherpa en el ascenso de su carrera política a MANUEL CAMACHO SOLÍS.

Carrera política que inició en el PRI, luego fundó el PCD, continuó en el PRD, llegó a la Cámara de Diputados por el PVEM, fue impugnado como candidato de MC y finalmente se afilió a MORENA.

“Un presidente debe siempre dar su punto de vista, eso no es autoritarismo ni agresión: es su obligación”, señala EBRARD CASAUBON en referencia a la política de comunicación del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

“Acelerar el desarrollo de México, establecer condiciones de seguridad para todos y hacer crecer el bienestar”, con los tres objetivos que sustentan la “ambición” presidencial de MARCELO LUIS (p.277).

“La mediocridad, por definición, no es el espacio para mí. He sido paciente, he recorrido muy diversas experiencias, conocí el éxito, pero también los fracasos y las persecuciones”, agrega el Canciller Mexicano (p.278).

Cita una conferencia en la UNAM del ingeniero CARLOS SLIM HELÚ, para afirmar que coincide con el empresario, quien dijo que ve un México “boyante, con crecimiento sostenido” (p.285).

En esta misma página, EBRARD CASAUBON dice: “Tenemos la posibilidad de ser un deportista de alto rendimiento y eso requiere de dieta, constancia, ejercicios, equipamiento, hidratación, pero sobre todas las cosas un buen coach”, es decir, él dice ser el VUCETICH o el TUCA FERRETI que necesita dirigir a México el próximo sexenio presidencial.

O el maquinista de una locomotora: “Tengo claro dónde estamos parados y qué debemos hacer para tomar el tren en marcha” (p.285).

Propone cambiar la morfología del país expandiendo la clase media hasta el 51%, que hoy representa el 37% de acuerdo al INEGI.

Argumenta que su “optimismo sobre el futuro”, descansa en buena medida en las bases que ha colocado el gobierno de LÓPEZ OBRADOR (p.289), en referencia al nivel de escolaridad promedio de 9.7 años, así como al nivel de industrialización y manufactura alcanzado por México, que representa el 62% del total de Américo Latina.

También en las exportaciones “récord”, el equilibrio fiscal, en la fortaleza del peso y en la estabilidad política y social.

MARCELO LUIS no resiste la tentación de anticipar el crecimiento esperado del PIB nacional, en caso de llegar a la Presidencia de México, como lo hizo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hace seis años en su libro “2018 la salida. Decadencia y renacimiento de México”.

Para lograr un “país de clase media”, la meta de EBRARD CASAUBON es el crecimiento anual del PIB “de 4% o más” (p.290).

En su libro, el Presidente LÓPEZ OBRADOR “vislumbró” que en 2024 el PIB crecería a una tasa del 6%, superando el resultado del periodo “neoliberal” (pp.271 y 272).

No pretendo ser aguafiestas, pero de acuerdo al Banco de México, en 2024 el PIB crecerá 1.8%, mientras que el pronóstico de la SHCP anticipa que el crecimiento oscilará entre 1.6% y el 3%, según los “Pre-criterios de Política Económica” entregados a la Cámara de Diputados el 31 de marzo pasado.

“Si nos ponemos en guardia y culminamos lo que ha puesto en marcha Andrés Manuel López Obrador y la 4T, el país alcanzará la meta”, señala EBRARD CASAUBON (p.292).

“Lo único que ofrezco es trabajo duro y mucho esfuerzo, pero venceremos al final. Así triunfó Juárez contra la intervención o, más reciente, Andrés Manuel López Obrador contra el bloque conservador” (p.298).

También MARCELO LUIS se visualiza como capitán de una embarcación en altamar: “Tenemos viento a favor, pero debemos hacer nuestro trabajo en el buque para empezar a desplegar las velas”, ejemplifica nuevamente sobre el crecimiento económico y su optimismo (p.300).

“Me uní a su causa por coincidir en la creación de un Estado de bienestar en nuestro país y un sistema planamente democrático. En ello me mantengo con miras al futuro que habrá de venir”, concluye su libro EBRARD CASAUBON, en espera de ser la corcholata presidencial que postule MORENA en 2024.

No será fácil: CLAUDIA SHEINBAUM PARDO lidera las encuestas y también en los afectos del Presidente LÓPEZ OBRADOR.