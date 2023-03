Mientras tanto, el Titular Regional de Protección Civil en el Sur de la Entidad, Romel Faustino Martínez Flores, dijo desconocer, limitándose a responder; “no nada de eso tengo reporte”, tiempo después en que se le hizo llegar la evidencia fotografía, hasta el momento desde el lunes 27 del presente mes, no ha emitido información oficial al respecto.

Altamira, Tamps.- Ante una posible contaminación en las costas Tamaulipecas por presencia de crudo en la Playa Tesoro, las autoridades de Protección Civil han negado tener conocimiento al respecto a pesar de existir evidencias fotografías en su poder, la problemática se presenta en la litosfera situada en el Puerto Industrial a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) con sede en Altamira.

Cabe hacer mención que, ante esta situación, Noticias PC, se puso en comunicación vía telefónica con la titular de Protección Civil en Altamira, María Luisa Cuevas Rivas hace dos días, quien dijo a su vez, no tener conocimiento al respecto, así como también que iniciaría las indagatorias correspondientes para estar informando a la brevedad; no obstante, ha transcurrido dicho tiempo y no se ha pronunciado al respecto información alguna.

Mientras tanto, el Titular Regional de Protección Civil en el Sur de la Entidad, Romel Faustino Martínez Flores, dijo desconocer, limitándose a responder; “no nada de eso tengo reporte”, tiempo después en que se le hizo llegar la evidencia fotografía, hasta el momento desde el lunes 27 del presente mes, no ha emitido información oficial al respecto.

La presencia de posible derrame de crudo en costas Tamaulipecas, se hace evidente tras unas fotografías proporcionadas por uno de los visitantes de nombre Gustavo Woodward, quien mientras caminaba por la Playa el pasado fin de semana, piso el crudo, tomo fotografías, así como del lugar y de unas conchas que muestran indicios de “contaminación”.

Por otra parte, el Gobierno Local, que representa Armando Martínez Manríquez suma esfuerzos constantes para mantener limpias las áreas de esparcimiento, así como de los centros turísticos en Altamira para que estén listos para los visitantes que se darán cita durante la semana mayor en este periodo vacacional.

Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx