Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx

Altamira, Tamps.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez dio a conocer que estarán próximos a reunirse con los representantes de la base trabajadora pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores del Republicano de Altamira (SUTRA) así como también en caso de que sea el deseo de los empleados formar un nuevo sindicato lo apoyaría aunque descarta que se dé, ya que sostiene que están trabajando muy de la mano todos.

Externó que el encuentro para acordar puntos referentes a la modificación del contrato colectivo es un tema pendiente pero que pronto se estará concretando: “nos vamos a reunir y seguramente vamos a llegar acuerdos, no hay mayor problema”, dice.

A pregunta expresa en entrevista exclusiva para Noticias PC, ¿Usted apoyaría en caso de que los agremiados desearan aplicar el artículo 123, con respecto a la creación de un nuevo sindicato? -dice- “Nosotros somos muy respetuosos de la base sindical, siempre lo hemos sido y vamos a llegar acuerdos”.

Nuevamente, se le hace énfasis en dicho cuestionamiento: ¿En dado caso que surja la idea de la creación de un nuevo sindicato; ya que hace más de once años, no existía la “apertura”, pero hoy con la reforma al Artículo 123 constitucional que se hizo, ¿usted apoyaría? -expresó- “Si, no hay ningún problema, si la clase trabajadora así lo desea, pero veo mucha unidad en el sindicato actual, no veo porque tengan que haber dos sindicatos, si con el sindicato que se esta trabajando, se esta trabajando muy de la mano de todos. Así que espero que no lleguemos a eso”.

Mientras que con respecto al aumento salarial que demanda el SUTRA, siendo que el gobierno local aplica la política pública de austeridad, Martínez Manríquez aborda en este tenor que. “es completamente legitima, y nos vamos a poner de acuerdo para que sin problema podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes (Gobierno local y Gremio sindical), creo que cuando hay voluntad tanto de un lado como de otro, pues siempre se llegan a buenos acuerdos, y seguramente así va hacer como en el caso de nosotros”.