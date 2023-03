Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Tamaulipas hoy respira libertad y ve hacia el futuro con esperanza, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, al dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de Tamaulipas y entregar al Congreso, el documento que da cuenta del estado que guarda la Administración Pública Estatal.

“Después de cinco meses de trabajo, puedo informar a ustedes que la transformación está en marcha y consolida por mandato popular, su carácter de irreversible”.

En sesión pública y solemne realizada en el Palacio Legislativo, el gobernador acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, destacó que en el Primer Informe de Gobierno, hace referencia puntual de las acciones y decisiones tomadas para devolver al pueblo de Tamaulipas certidumbre, legalidad y un gobierno que sirva verdaderamente a sus intereses.

“El pueblo ha tomado conciencia de nuestro momento, y lo que hoy define a Tamaulipas son nuestras obras, nuestros valores, nuestros resultados y sobre todo, nos define el gran horizonte del futuro que tenemos hacia adelante”, señaló.

El documento, dijo, informa a las y los diputados de la sexagésima quinta legislatura y a la sociedad tamaulipeca, sobre los primeros resultados, de un gobierno con visión humanista.

Villarreal Anaya enfatizó el restablecimiento de puentes y sinergias con el Gobierno Federal, lo cual multiplica los beneficios que llegan a Tamaulipas, así como la nueva relación de entendimiento con los 43 ayuntamientos, creando un nuevo modelo de cooperación a través de los seis planes regionales de apoyo.

“Estado y Federación completamos esfuerzos y servimos con los mismos principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Auténticamente y de todo corazón, afirmo que Tamaulipas tiene como su mejor aliado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador”.

Destacó que consciente de su responsabilidad, se avanza en el objetivo de conseguir paz y seguridad, como lo ratifica, una caída sustantiva en los indicadores de la comisión de delitos.

“Mi agradecimiento por el respaldo brindado por ustedes para la creación de la Guardia Estatal, lo cual ha sido decisivo para limpiar la vieja corporación que estaba penetrada por la corrupción y que tuvo un desempeño indefendible”, afirmó frente a legisladores.

Ante la presencia del diputado presidente de la Mesa Directiva, Isidro Jesús Vargas Fernández, y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, David Cerda Zúñiga, el gobernador Villarreal Anaya citó algunas de las acciones que están en marcha para impulsar el desarrollo económico, reforzar el liderazgo aduanero y el comercio internacional, mejorar el desarrollo rural y la educación pública y como punto importante, la transformación del sistema de salud, a través de un modelo único para el bienestar.

Villarreal Anaya dijo que como un acto de justicia social y de congruencia con la visión humanista, se ha dado preferencia en acciones y programas a los más pobres.

“El rubro con mayor crecimiento en el presupuesto de este año, es el destinado a la gente, a la inversión que va directo al bienestar y a la justicia social”.

El gobernador de Tamaulipas pidió a las y los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, colaborar en la transformación y enfatizó que es al pueblo de Tamaulipas al que se le debe rendir cuentas del desempeño, conducta y resultados.

Al término de este evento protocolario, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, acompañado de invitados especiales, se trasladó al Polyforum, donde dio un mensaje al pueblo de Tamaulipas.