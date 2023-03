Paola González Rodríguez, estudiante de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se irá a la Fashion Week de París, en Francia, para colaborar con Karen Beltrán Alta Costura, casa diseñadora tapatía y única mexicana que se presentará en este evento.

Este es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda y sucede dos veces al año, por lo que la alumna está contenta de haber conseguido un lugar para colaborar con una marca reconocida a nivel nacional e internacional.

Ella realizará actividades de staff y relaciones públicas, entre otras, por lo que se siente emocionada, agradecida y feliz.

“No he terminado mi carrera y ya me toman en cuenta, eso me da mucha alegría y me dice que estoy haciendo algo bien, que todo esfuerzo tiene recompensa. La UAG te permite hacer prácticas y en esta ocasión, yo contacté a la empresa, y me aceptaron para irme para allá”, afirmó la alumna.

La estudiante tiene amplias expectativas, acepta que será mucho trabajo y presión, pero espera tener buenos resultados y obtener muchos contactos y experiencias. Paola ya ha asistido a otros eventos de la moda como en Nueva York, por lo que no es nueva en este ámbito.

“Todo trabajo que hagas, hazlo con iniciativa, trabaja mucho, demuestra todo lo que vales, ya que hasta lo más pequeño se nota. Así las marcas y personas con las que trabajas te elijen, notan la diferencia y talento”, compartió para todos aquellos que desean cumplir un sueño parecido al que ella ha alcanzado.