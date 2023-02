Rihanna fue la encargada del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023, donde se ganó diversos comentarios de apoyo, de alegría y de festejo por su regreso a los escenarios después de 7 años fuera de las tarimas, concentrada en sus negocios, empresas y familia.

Uno de los más fuertes rumores a lo largo de la transmisión de su espectáculo es que de nueva cuenta está embarazada junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, pero su silencio hizo dudar a la mayoría de los internautas.

Confirman enl embarazo de Rihanna

Una de las representantes de Rihanna habría confirmado a la revista Variety, a People y a The Hollywood Reporter, de los Estados Unidos, que la cantante sí está embarazada, tal y como los rumores de las redes sociales lo indicaban.

A lo largo de su interpretación dio varios signos de la noticia, constantemente se tocaba el viente y utilizó su increíble atuendo con el cierre abierto hasta la cadera; además, recibió ayuda en varias ocasiones para subir o bajar de las plataformas en las que cantó por los aires.

La expectativa era muy grande por el setlist que interpretaría después de 7 años de haber abandonado los escenarios. La lista era muy larga, pero el tiempo era demasiado corto.

Sorprendentemente la elegida fue «Bitch Better Have my Money», mientras que las últimas fueron sus grandes éxitos «Diamonds» y «Umbrella». aprovechó el tiempo de manera extrema, pues además tocó los temas «Where have you been», «Only girl», We found love», «Rude boy», «Work», «Pour it up», y finalmente «All the light».

«Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos, por lo que es difícil. Algunas canciones que tuvimos que perder por eso, y eso va a estar bien, pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”, dijo durante su más reciente conferencia de prensa con motivo del Super Bowl LVII.

Por otra parte, deslumbró a todo el público luciendo un enterizo color rojo, donde destacaba una chamarra oversize en la misma tonalidad. La intérprete complementó su look con una trenza, y los labios rojos. Sin duda, una reina del estilo. Por si fuera poco, en el medio de su espectáculo, sacó un poco de maquillaje de su propia marca y se retocó el rostro.

Fue acompañada en el escenario por un puñado de bailarines que portaban un vestuario parecido al de la cantante, pero en tonos claros para diferenciarse de la misma, y pudieras seguirla con la mirada por todas partes del gran escenario que recorrió con mucho siempre con una sonrisa en la cara.