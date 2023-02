Los casos de sumisión química son cada vez más frecuentes en diversos contextos, pues se han dado en bares, en las calles y hasta en el transporte público donde los agresores administran una sustancia con efectos psicoactivos a una persona sin su conocimiento o consentimiento con fines delictivos. Fue así como mujeres poblanas denunciaron haber sido víctimas de este ilícito en el transporte público de Puebla.

A través de redes sociales, una joven relató lo que vivió en un vagón de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), específicamente a la altura de la estación de Plaza Dorada. De acuerdo con su testimonio, ella iba escuchando música con la mirada hacia abajo cuando alguien estornudó, en ese momento, ella sintió algo en su rostro: «Como si me hubieran estornudado directamente, me limpié y volteé, el vagón estaba lleno y ni a quien reclamarle, empecé a percibir un olor horrible e insoportable».

Luego agregó que dos estaciones después comenzó a sentir muchas ganas de dormir, se sentía mareada y estaba temblando, pues tenía la sensación de que su cuerpo se estaba durmiendo: «Le di aviso a mi hermano de cómo me sentía, me llamó y me preguntó cómo estaba, yo trataba de hablar y no podía y le colgué y ya sólo me enfoqué en agarrarme bien» agregó.

Según lo relatada por la joven, ella se bajaría en la estación Guadalupe Victoria y para eso faltaba bastante, por lo que comenzó una lucha por no desmayarse: «Gracias a Dios en la China Poblana vi a una vecina intenté caminar hacia ella y no podía, todo me daba vueltas bajando como pude la alcancé y le dije que era nieta de tal persona y me reconoció luego luego, le dije cómo me sentía y lo que había pasado y un amigo con el que iba me ayudaron» señaló la joven quien además agregó que para ese punto ya se estaba desvaneciendo.

Posteriormente perdió el conocimiento, sólo recordó haber llegado a su casa y ver a su hermana: «Hoy que estoy ‘mejor’ me dicen mis familiares que me desmayé, que estaba fría, temblando, que en un punto les decía que no sentía mi cuerpo e incluso que tuve una crisis severa, llegaron paramédicos a atenderme y ver que estuviera fuera de peligro».

¿Qué señalaron los exámenes toxicológicos?

Al final del texto, la joven agregó que compartió su experiencia pues no sabe qué hubiera sido de ella si no hubiera encontrado ayuda y tal experiencia no se la desea a ninguna persona. Asimismo, que se realizaría los estudios correspondientes para conocer la droga que usaron en ella, ésta fue Burundanga o escopolamina.

«Me explicaron y gracias a Dios estoy fuera de peligro pero estuve investigando más a fondo y es administrada en muchos casos en bebidas dentro de fiestas, aunque también se da en muestras de perfume o en dulces en la calle» refirió a través de una actualización de su caso.

De acuerdo con lo señalado por la joven, el objetivo de esta sustancia es «dormir» a las víctimas para posteriormente ”llevar a cabo ilícitos, robos y cometer abuso sexual”, asimismo, refirió que los síntomas más comúnes son:

Visión borrosa, dilatación de las pupilas

Estupor, estado de conciencia parcial

Taquicardia

Retención urinaria

Menor secreción de saliva

Menor producción de sustancias estomacales

Sequedad bucal

Dificultad en el habla

Fiebre

Somnolencia

Amnesia aguda

En la sección de comentarios, otras jóvenes comentaron sus experiencias en el transporte público, específicamente, una joven señaló que a ella le inyectaron algo en la ruta boulevard C.U. y agradeció que de igual forma, no pasó a mayores: «Sí, trataron de disimularlo (el piquete) con un golpe al poco rato de haber sentido eso, el brazo lo sentí frío y con dolor, tuve mucho sueño, estaba temblando, mareada y no recuerdo muchas cosas.»