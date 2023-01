Ciudad Tula, Tamaulipas. 30 de enero de 2023- Felipe de Jesús Cervantes Requena viene de una numerosa familia de 12 hermanos, 4 estudiaron la carrera de maestros de Educación Física, su padre Don Antonio Cervantes Herrera ya fallecido, fue uno de los mejores ciclistas de Tula y la región, y el mejor peluquero de su pueblo, a mucho orgullo, afirma.

Jorge (+), recién fallecido, Miguel Ángel, Luis que trabaja en Monterrey, Nuevo León, y Felipe de Jesús Cervantes Requena estudiaron la carrera de Educación Física en el Centro de Estudios Superiores de la sultana del norte.

“No se cómo le haya hecho mi papá que a todos nos dio estudio en Monterrey, nos hizo hombres de bien y supimos aprovechar nuestro tiempo. Él nos inculcó practicar el deporte, estudiar para ser gente positiva, a mí me gustó mucho el ciclismo, la gimnasia y el futbol, a ser responsable en todo lo que hagamos en la vida”, afirma de entrada en la plática.

Recién promovió su prejubilación tras casi 35 años de impartir clase directa en los patios de la escuela primaria Doctor Norberto Treviño Zapata, en la cabecera municipal de Tula.

Siempre trabajó con mucho gusto y dedicación en su escuela primaria Treviño Zapata, ahí ha pasado generación tras generación, maestros que ya se jubilaron, otros que ya fallecieron. El maestro Ramón Mendoza Reyna, Director de la escuela, agrega, le preguntaba por qué te vas Felipe, aguanta unos años más.

“Pero, creo ya cumplí mi encomienda, me voy por iniciativa propia, tengo mi familia que me requiere, y mi más grande anhelo es que mis compañeros, alumnos y especialmente los padres de familia, me recuerden como un ejemplo para ellos, que digan mis alumnos: yo quiero ser como el profe de Educación Física”.

Su permiso prejubilatorio es del 15 de noviembre al 15 de febrero del presente año, luego dirá adiós en definitiva a la docencia. “Me voy satisfecho con mi trabajo, con el deber de haber cumplido en todo como maestro de clase directa, en los eventos deportivos, en los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre, Concursos de Escoltas, Concurso de la Sesión de Educación Física, festivales, Congresos, Semana Internacional de la Educación Física, fuimos todólogos y siempre cumplimos nuestra encomienda”.

Dentro de sus vivencias y anécdotas en los patios escolares recuerda una:

“Cuando estábamos practicando salidas en la prueba de 75 metros planos en el patio de la escuela, recuerdo que para ponerles más presión les dije a los niños voy a correr con ustedes, ahí voy. Me puse en el carril de en medio, di la salida pero nunca me acordé que estaba el poste de la red de voleibol y como a 15 metros choqué de frente, todos los alumnos se reunieron alrededor de mi y decían que me estaba haciendo….está jugando, escuchaba que decían, sí me descontrolé y sufrí un moretón en el ojo, pero continuamos la clase”.

SU HISTORIAL…

Felipe de Jesús nació el 5 de febrero de 1966 en la ciudad de Tula, sus papás Antonio Cervantes Herrera y señora Juana Requena Sánchez; su educación primaria la cursó en la Miguel Hidalgo y Costilla y en la secundaria Alberto Carrera Torres, estudió en la Preparatoria Popular Tula y de ahí emigró al norte para enlistarse en la Escuela Normal Regional de Educación Física en el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, Nuevo León.

En 1985 inicia como instructor de futbol y gimnasia en centros cívicos deportivos de Guadalupe, Nuevo León. En ese mismo año, en mayo de 1986 participa en el Curso Internacional de Futbol México del Mundial de 1986, donde el Gobierno de Nuevo León y el Club de Futbol Monterrey le otorgan reconocimiento por su participación y lo avalan para ser entrenador de la especialidad.

En agosto de 1986 el CEU le otorga el título de Profesor de Educación Física y su cédula profesional. El primero de noviembre de 1986 empieza a laborar en la escuela primaria Dr. Norberto Treviño Zapata, sirviendo para esta institución 35 años. En 1994 se integra a la escuela primaria Niños Héroes laborando hasta 2013 por un período de 18 años.

En la administración municipal se desempeñó como Director de Fomento Deportivo de Tula en 2002-2004 y Subdirector de Deportes del mismo municipio y en 2013 se incorpora a la escuela primaria Vicente Guerrero donde labora 6 años en dicha institución. En fecha del aniversario 400 de Tula la Dirección de Cultura y Deporte le otorga reconocimiento por su dedicación al servicio profesional docente por más de 30 años, siendo parte en el desarrollo de los ciudadanos así como ejemplo para nuevas generaciones.

En 2016 la escuela primaria Dr. Norberto Treviño Zapata habilita un aula para Educación Física que lleva por nombre Profr. Felipe de Jesús Cervantes Requena y el mismo año la Dirección de su escuela le otorga ser padrino de la Generación 2010-2016. El 15 de mayo de 2018 el SNTE le otorga reconocimiento por sus 30 años de servicio y en esa misma fecha la Secretaría de Educación le entrega medalla al mérito docente Mtro. Rafael Ramírez.

Recibe reconocimiento en octubre de 2021 por parte de la Secretaría de Educación y Subsecretaría de Educación Básica por haber participado en el Congreso de Actualización para la Enseñanza de la Educación Física.

En diciembre de 2022 se incorpora a la Supervisión Regional de Educación Física No. 31 en el área de Extensión Educativa e Iniciación Deportiva. También se destacó como conductor de Talleres, Actos Cívicos, Cursos y Asesoramiento de Escoltas. Actualmente casado con su esposa la señora Martha Aurelia Sánchez Llarena con quien procreó dos hijas Luz Aymara y Gloria Aneliz Cervantes Sánchez. Brillante la trayectoria del profesor Felipe de Jesús Cervantes Requena y si volviera a nacer, sin duda volvería a ser orgulloso maestro de Educación Física ¡!!