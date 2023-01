El Dr. Jose Monsivais Franco, egresado de la carrera de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), recibió el Galardón Antonio Leaño Álvarez del Castillo, con el cual se reconoce su trayectoria profesional.

La entrega del galardón se realizó durante la ceremonia de Batas Blancas de los nuevos estudiantes del Programa Internacional de Medicina (PIM), a la que el Dr. Monsavias Franco asistió como invitado especial.

El galardón fue entregado por el Dr. Cristopher A. Reeder, Dean of School of Medicine de la UAG, quien en su discurso recordó que el Galardón Antonio Leaño Álvarez del Castillo es la máxima distinción que esta institución académica le entrega sus egresados destacados.

“Es un honor para mí, en representación del Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, y el Programa Internacional de Medicina, entregarle el Galardón Antonio Leaño Álvarez del Castillo por su destacada trayectoria y servicio a la sociedad”, indicó el Dr. Reeder.

El Dr. José Monsivais agradeció a la Autónoma por haberle otorgado esta distinción en la que se reconoce su trabajo académico y profesional como UAG Alumni.



Importante trayectoria

El Dr. Jose Monsivais Franco nació en Aguascalientes y estudió Medicina en la generación 1963-1971 en la UAG, actualmente radica en El Paso, Texas. En su experiencia académica cuenta con una Especialidad en Cirugía y Ortopedia por la Harlan Appalachian Hospital Regional de Kentucky; además fue becado para aplicar Microcirugía Reconstructiva de Mano por el Departamento de Ortopedia de la Universidad Duke en Carolina del Norte.

En su experiencia laboral ha ofrecido sus servicios de cirugía plástica, ortopedia y de mano en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Washington D.C. Ha ocupado cargos como Cirujano General en el Medio Oriente, ayudando en Irak, Profesor Clínico Asociado en el Departamento de Ortopedia y Rehabilitación en Texas Tech Health Sciences University.

Desde 1992 es Director del Centro de Microcirugía y Mano de El Paso y Profesor Clínico del Departamento de Cirugía en la Facultad de Medicina Osteopática de Burrell, Las Cruces, Nuevo México. Y tiene participación en los Centros Médicos Del Sol, Las Palmas, Providence Memorial Hospital, Foundation Surgical Hospital y SurgCenter of West Texas, todas localizadas en El Paso, Texas.

Ha sido miembro en más de 14 comités, entre ellos el American Board of Pain Medicine, Examination Council y el American Board of Pain Medicine Credentials Committee. Gracias a su destacada trayectoria ha recibido innumerables reconocimientos, entre los que destacan el Elogio Oficial del Ejército de los Estados Unidos.

Por: Universidad Autónoma de Guadalajara.