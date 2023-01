El Comisionado Presidente del ITAIT, Humberto Rangel Vallejo, entendió que sus tiempos de gloria terminaron y por eso se dio cuenta que no tenía posibilidades para repetir en el cargo y como en los viejos tiempos cuando no asistía a las sesiones para no hacer el ridículo, esta vez decidió no ir a la entrevista que los diputados les hacen a los aspirantes a este cargo.

Dicen que el que traiciona una vez, traiciona dos y siempre. Las traiciones de Humberto iniciaron desde que quiso derrocar a Patricio King, en la dirigencia del partido verde, convirtiéndose desde entonces en chaperón y comparsa de la mayoría legislativa en ese entonces de Acción Nacional, lo que le dio el merecimiento de obtener esa beca.

El ITAIT se convirtió en algo así como un elefante Blanco, que daba risa en su actuar en contra de quienes no cedían a las presiones de anterior régimen, por ello es que sólo aquellos que no rendían pleitesía eran ajusticiados por el comisionado del ITAIT y sus demás cómplices.

No se presentó a la entrevista y a la primera entendió que sus tiempos de lujos y gloria terminaron, los más de cien mil pesos que nunca desquitó seguramente ahora estarán en buenas manos y lo que es mejor la ciudadanía si tendrá certeza de que sus peticiones se atienden y los entes públicos deberán de cumplir con sus obligaciones.

Insisto, hay gente de la talla de Nohemí Arguello Sosa, Raúl Robles Caballero, Gustavo Rivera Rodríguez y hasta Luis Alberto Saleh Perales, que bien son una buena opción y garantía de trabajo; les dije que se va se va, por cierto, y con la fama que se carga bien valdría la pena que quién le renta lo vea antes de que desaparezca, tiene fama de irse sin pagar, estamos.

DOS. – El trabajo fino que se teje en el Congreso del Estado dio como resultado que con cinco votos a favor y dos en contra de la diputación permanente se aprobará el dictamen para terminar con la dictadura que desde el poder legislativo coordinaba Félix Fernando “el moyo”.

El dictamen fue aprobado con dispensa de trámite, “en caliente” por los integrantes de la diputación permanente en donde desde luego hay quien decidió unirse a otros grupos parlamentarios para aplicar el plan de remoción de Félix Fernando García Aguiar.

Ahora se espera que en la próxima sesión ordinaria del pleno a realizarse este viernes con carácter de urgente se apruebe este dictamen y de esta forma el grupo parlamentario de la mayoría que en este caso sería de MORENA, recupere el poder legislativo y así de entrada a una serie de iniciativas, modificaciones y adiciones a la ley, que al momento están frenadas y que entorpecen el actuar y del actual gobierno.

Por lo pronto se teje fino y de entrada se espera una sesión movida para hacer lo que se deba en el palacio legislativo y donde hay muchos nerviosos que saben se les acabo la suerte, la buena vida y desde ahora alistan maletas.

Por cierto, que el autor de los golpes bajos y las desacreditaciones en contra de los legisladores de MORENA busca cobijo en esta bancada, lo que él no sabe es que esta más quemado que el zacate en pleno verano.

TRES. -Oportuno el llamado de la guapa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, cuando se pronuncia ante las noticias falsas que se han difundido irresponsablemente en algunas páginas y medios de comunicación, con la intención de crear pánico y generar una mala imagen de la ciudad.

En las acciones de difusión de noticias falsas hay ex funcionarios y políticos de toda la vida en esa ciudad fronteriza que tratan de opacar la actividad y el trabajo de la alcaldesa mejor calificada en Nuevo Laredo.

La alcaldesa denuncia que los oficiosos y mal intencionados difunden información vieja o sin fuente oficial con el fin de causar terror entre la población y una mala imagen hacia afuera de ese puerto fronterizo.

Carmen Lilia sabe que lo único que se busca y lo dice, es desestabilizar el buen trabajo que se hace ahí en Nuevo Laredo por parte de la administración Municipal, pero resaltó que eso no lo va a permitir y menos que se manche el trabajo y el esfuerzo de miles de personas al contrario reafirma que seguirá demostrando la grandeza de esta tierra.