Les comparto que el gran artista victorense Sergio «Checo» Mansur se encuentra muy delicado de salud. Por tal motivo amistades organizan para este viernes 6 un homenaje en El Pedregal con el objeto de recabar fondos para él. Entre quienes convocan están Abigail Beltrán y la maestra Carmen Quiroga. Solo está pendiente la hora exacta de inicio del evento. Gracias, los que puedan apoyen.

2.- Este 4 de enero es el Día del Periodista. Ello en conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero, quien es considerado el padre del periodismo moderno. La de periodista — con estudios universitarios o sin ellos– es un oficio, una profesión, bastante especial.

Creo yo que los periodistas somos el vínculo entre la sociedad y el poder.

Les comparto un par de anécdotas. Era yo reportero de El Diario, ubicado en 20 Allende, cuando una tarde se apersonan dos vecinas del sector (20 Carrera Torres ) llegan al periódico muy molesta por los cortes constantes de agua potable en sus domicilios. Me toca atenderlas. Me dicen que al día siguiente, a las 5 pm harán un bloqueo de calles pues ya no aguantan la situación.

Se publica la información en el periódico. Y por ahí de las 2 de la tarde, un compañero reportero me platica: «Fijate que me encontré esta mañana al Secretario de Obras Públicas, Antonio Carlos Valdez, y le dije lo del cierre de calles que anuncian los vecinos de Carrera Torres. Se río y me dijo: «Te apuesto que no habrá ninguna protesta».

Dicho y hecho. A las 5 me apersoné en el 20 Carrera Torres con el fotógrafo Héctor Vega. Y dicho y hecho: no había nadie en la calle haciendo la protesta anunciada. Entonces, a lo mejor rompiendo toca ética, busqué a las damas que habían ido a anunciar al periódico su malestar. «¿Qué para con el bloqueo de la calle?», les dije. Y acto seguido proseguí a organizarlas. Les dije,. haber saquen a sus chamacos y saquen una cubetas vacías. Total que se juntaron como 15 personas, entre mujeres y niños. Procedieron a bloquear la calle. Los autos y camionetas empezaron a detenerse iniciando una fila de vehículos detenidos. Héctor Vega tomó tres, cinco fotos. El bloqueo en el 20 y Carrera Torres quedó registrado en fotografía. Y al día siguiente fue nota en primera plana del periódico. El bloqueo duró minuto, minuto 15 segundos. Pero hubo bloqueo.

La otra anécdota me la contó el reportero Mario Chávez Jorge (+). Resulta que en marzo de 1995 asesinan en Texas a la cantante Selena Quintanilla. Cuando se sabe que su victimaria Yolanda Saldívar es oriunda del municipio de Jiménez, Tamaulipas, a Mario Chávez de su periódico El Grafico le ordenan viaje a Jiménez con un fotografo y entreviste a familiares de Yolanda.

— «Llegamos a Jiménez, y lo que se me ocurre es ir a la Comandancia de Policía municipal a preguntar si sabían donde podía localizar parientes de Yolanda Saldívar», me contó Mario.

Le respondió un policía que estaba ahí: «Uy jóvenes aquí en Jiménez todos nos apellidamos Saldívar, pero miren, en tal esquina, esos son parientes cercanos de Yolanda».

–«Y fíjate, los familiares de Yolanda pues me concedieron la entrevista, pero al final me dicen: «Oiga, y para que venían hasta Jiménez. Allá en Cd. Victoria, en una carnicería de venta de machaca, por ahí del rumbo de las calles Guerrero y Matamoros también son familia de Yolanda».

Y sigue Mario con su platica: «Así, al regresar a Victoria, me fuí con el fotógrafo directamente a esa carnicería. Nos recibió el hijo del dueño, que resultó había sido mi compañero en la Secundaria. Le dije de la entrevista, y casi nos corrió. No, no, no, ya mi papá me dijo que si venían periodistas, que no dijéramos nada, lo siento, bay.»

«Ya en retirada, a unos 20 metros, le digo al compañero: «Tómale una foto a la fachada del negocio».

«Finalmente publicamos todo lo Yolanda, y una foto de la fachada del negocio».

Y termina Mario Chávez: «Resulta que como al año, caminaba por el sector de ese negocio y que me topo con mi ex compañero de la Secu. Tsss, me dio miedo, pero él muy contento que me dice: «¿Te acuerdas que no te quise dar la entrevista sobre Yolanda, y que tu como quiera, publicaste la fachada? Nombre, te hubiera dado la entrevista… ¡Vino chingos de gente a comprarnos machaca!»