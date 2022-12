Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó este miércoles a sus adversarios en caso de que intenten meterlo a la cárcel cuando termine su periodo presidencial el 30 de septiembre del 2024, como los conservadores en Argentina lo están promoviendo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le reiteró su respaldo desde México.

López Obrador destacó que “la cárcel a veces hasta protege”, como sucedió en durante el movimiento del 68 en el que se metió a la cárcel a líderes estudiantiles y se salvaron porque a otros que estaban libres los asesinaron.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar, y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege”, dijo.