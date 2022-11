Cd. Victoria, Tamps.– Quedaron definidos los primeros lugares de la Zona Escolar No. 4 de Secundarias Generales dentro de la etapa eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Tamaulipas 2022-2023, evento que tuvo como sede instalaciones de la Unidad Deportiva Fuego Nuevo IPSSSET y Gimnasio de la Secundaria General No. 1 “Pte. Adolfo Ruiz Cortínes”.

Disciplinas deportivas de futbol asociación, básquetbol, voleibol y handball femenil y varonil vivieron sus mejores momentos el pasado lunes con emotivos duelos eliminatorios que resultaron de buen nivel.

En el futbol asociación varonil, la Secundaria Federalizada se adjudicó el primer lugar absoluto y en la rama femenil no hubo participación.

La quinteta de la Secundaria General No. 8 obtuvo el campeonato en el básquetbol varonil y el Colegio Ateneo Victoria en la rama femenil.

En el voleibol varonil campeón Secundaria General No. 1 y en femenil primer lugar Secundaria General No. 4.

En el balonmano campeón absoluto femenil y varonil Secundaria General No. 4 de la mano de Manuel Velázquez.

Los campeones de esta eliminatoria van directo al Interzonas contra los mejores de la Zona Escolar No. 5 y No. 14 los días miércoles 9 y jueves 10 de noviembre en sedes, días y horarios por confirmar en la reunión que sostendrán este jueves 3 de noviembre el profesor Humberto Caballero, coordinador general, con Asesores Técnicos Pedagógicos.

Previo a la jornada deportiva la maestra Marcela Ramírez Jordán, Subsecretaria de Educación Básica, fue la encargada de inaugurar este evento deportivo, acompañada del maestro Jorge E. García Barthel, titular de Educación Física en el estado.

También en el presídium estuvieron el maestro Jaime Galván Galván, Director de la Secundaria General No. 4; maestro Jesús Garza Puente, Director de la Secundaria General No. 7; maestra Farrah Zaidaly Castillo Bautista, Directora de la Secundaria General No. 1; maestra Verónica Méndez García, Inspectora General de Segunda Enseñanza, Zona Escolar No. 4; maestra María de Jesús Quintana Hernández, titular del CREDE Victoria; Lic. Jenny Berenice Rangel Quintanilla, Directora del Colegio Liceo Metropolitano Norte Y Lic. Dante Rafael Olvera Rodríguez, Director del Instituto Cultural Anglo Hispano.