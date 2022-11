El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el espaldarazo al presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, respecto al informe que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que concluyó que los chats de los presuntos narcos que participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, no son confiables.

“Le tenemos toda la confianz a Alendro Encinas, es un hombre íntegro, es incapaz de falsear información y se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones, se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, dijo AMLO.

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indicó que no era posible verificar la autenticidad de mensajes de WhatsApp que presentó dicha comisión en su más reciente informe, el presidente afirmó que se cuentan con otros elementos para su verificación.

Acusó que por la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, hubo una “rebelión” al interior de la fiscalía. Cuestionado sobre las declaraciones del GIEI, López Obrador respondió que “le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas».

Explicó que es una reacción a que en su gobierno no hay impunidad. “Lo que sucede, se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar, y que seguiría pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Murillo Karam y a militares porque no tenían esa intención.

Entonces cuando se tomó la decisión de que no hay impunidad para nadie, pues se les descuadró sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se seguirán reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la fiscalía, por que no esperaban que se actuará como se hizo”, argumentó.

AMLO destaca el trabajo del GIEI

El titular del Ejecutivo Federal defendió también el informe que presentó la comisión, “hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente, se va a seguir investigando”.

Destacó el trabajo del GIEI, aunque recordó que “es asunto complejo, había una especie de pacto de silencio, y mucho encubrimiento porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino que tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado puedes descubrir lo que sucedió realmente”.

También se le cuestionó si no se precipitó la comisión al presentar el informe. López Obrador declaró que “no, es sólido, hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo, de que no cumplamos con los compromisos que tenemos con los padres de Ayotzinapa”.

Enfatizó que “están ofuscando a nuestros adversarios, era mucho dinero lo que estaba de por medio, nunca en la historia de México se había saqueado tanto al país como el periodo neoliberal”.