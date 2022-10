Sabemos que la alimentación juega una parte en nuestra salud, sin embargo, ¿qué tan importante es para mantener un buen estado en nuestro sistema? Esta vez Ade Alvarado, especialista en alimentos y nutrición, ha platicado con GastroLab para hablar de la importancia de la alimentación en la salud, tanto en el plano físico como en el emocional.

La alimentación afecta la salud a varios niveles

Cómo bien menciona Ade Alvarado, los alimentos tienen un rol muy importante en nuestro cuerpo, afectan nuestra energía, como nos sentimos, la digestión e incluso cómo se desenvuelven los diferentes órganos del sistema, todos estos factores van a dictaminar el estado de nuestra salud, así que el cómo te alimentas tiene que ver directamente con el cómo te encuentras.

A grandes rasgos, es muy cierto el dicho que dicta que «somos lo que comemos». El especialista en nutrición nos explica que un claro ejemplo de ello son las personas deportistas, pues saben perfectamente que ir al gimnasio no es lo único que los hará llegar a sus metas, la alimentación es parte esencial de sus resultados, no obstante, una alimentación balanceada no solo se aplica para aquellas personas que siguen una actividad física importante, está se puede aplicar a cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida.

La alimentación y el cómo consumimos los alimentos, afecta a todos nuestros niveles de salud, muchas veces la comida también va relacionada a las enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas o incluso enfermedades que tienen relación con la salud emocional, y todo esto también tiene que ver directamente con la calidad de la alimentación qué se está llevando y es que los nutrientes que los alimentos proporcionan, actúan en todo nuestro sistema.

La alimentación también afecta la salud mental

Tanto la salud emocional, como el estado mental, es algo que muy pocas veces se menciona cuando se trata de nutrición y alimentación, pero si lo pensamos bien, y justo como no le explica Alvarado, los alimentos también van a tener un impacto importante sobre nuestra salud mental, un claro ejemplo de ello es el café, si lo consumimos en exceso puede generar problemas a nivel del sistema nervioso central u ocasionarnos ansiedad, otro alimento qué es una prueba de esto es el azúcar, que puede generar incluso una importante adicción.

Esto funciona en ambos sentidos, los alimentos pueden afectar directamente nuestro estado mental y el cómo nos sentimos, así como nuestra salud emocional puede modificar de forma directa el cómo nos alimentamos. Esto se puede observar gracias a la reciente pandemia qué se presentó a nivel mundial y la cual aún estamos atravesando, muchas personas recurrieron a la alimentación debido al grado de estrés y ansiedad que se ha vivido durante esta época y asimismo la oferta de alimentos que hemos tenido de nuestra disposición ha logrado causar un importante aumento de peso en las personas.

Consejos para cuidar tu salud y alimentación

Por eso es importante tener a la mano herramientas y consejos que pueden ayudarte a mantener tu salud en buen estado, el especialista en alimentación nos menciona algunas claves que tenemos que considerar cuando se trata de la salud y la alimentación.

Es importante ver a la

salud

de una manera

integral

, no solo se trata de ejercicio o

alimentación

, la salud tiene mucho que ver con nuestras

emociones

, nuestras relaciones, nuestro

estilo de vida

, el descanso y las actividades que llevamos día a día, debe de haber un

equilibrio

entre todo.

La

salud

no es una

meta

un número, es algo que se debe nutrir todos los días para mantener en

buen estado

, se debe de cuidar siempre y a

largo plazo

,no es un

plan

ni una meta a la que llegar, es un elemento de tu vida que todo el tiempo se debe de estar vigilando.

Todas las personas pueden empezar a cuidar su

alimentación

para mantener un buen

estado de salud

y cualquier momento es

ideal

para empezar, no importa la edad ni el

estado

, solo debes de tener el enfoque y el propósito de darle a tu

cuerpo

lo mejor que tengas disponible al alcance.

