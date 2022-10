Google dedicó este sábado su tradicional «Doodle» para conmemorar el 118 aniversario del nacimiento de la Esther Chapa Tijerina, mexicana que se desempeñó durante el siglo pasado como médico cirujana, escritora, feminista, sufragista, sindicalista y activista.

Chapa Tijrina nació en Tampico, Tamaulipas y se le recuerda por su destacada labor como activista por los derechos de las mujeres en México y quien se convirtió en un ejemplo de los resultados del esfuerzo y dedicación al estudio.

Junto a otras mujeres, la activista se convirtió en una ferviente impulsora del movimiento feminista en nuestro país durante la década de los 40. Su activismo ayudó a impulsar el derecho al voto de la mujer y sus ideas quedaron plasmadas en el libro “El derecho de voto para la mujer”, publicado en el año1936.

Esther Chapa Tijerina nació el 22 de octubre de 1904 en la ciudad de Tampico y fue hija de Virginia Tijerina y Quirino Chapa. Esther se mudó a la Ciudad de México para estudiar la secundaria y ahí se quedó a vivir toda su vida. En 1921 ingresó a la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, en donde se especializó en análisis clínicos, laboratorio y microbiología.

Fue la primera maestra en la Facultad de Medicina que ganó la cátedra por oposición, y durante veinte años fue la única mujer del cuerpo docente. También trabajó en el laboratorio del Hospital Juárez y formó parte del Frente Único Pro Derechos de la Mujer.

Even in the 1930s, Esther Chapa Tijerina believed the future was female.

Today’s #GoogleDoodle celebrates the iconic Mexican surgeon, professor and feminist who helped women in Mexico win the right to vote. Learn more about her inspiring story → https://t.co/dsJb2YVk4j pic.twitter.com/Yw9XZrGC2u

