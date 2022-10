A diferencia de otros que, al término de su ejercicio se retiraron sin hacer mucho ruido, el panista no se quiere ir.

Aumentó su activismo en redes sociales, según sus camaradas pensando en la candidatura de varoncito al Senado de la República en 2024. En caso de ganar tendría fuero otros seis años.

Francisco Javier García renovó la consejería nacional del PAN representando a Tamaulipas. Integrar la lista de diez fue de las últimas decisiones que tomó. Cree que le va a ir bien.

Enlazó este lunes reportajes de una presunta obra realizada por su gobierno en Reynosa, malecón La Escondida, lo que le valió una retahíla de críticas.

“Ahora sí ya respiran los empleados de Gobierno”, escribió una damita.

La intención sería seguir enumerando acciones atribuidas al pasado gobierno, en busca de un “posicionamiento” que lo mantenga activo de aquí a diciembre del 2023.

En otro comentario estableció que “no asistí a la toma de protesta del nuevo Gobernador porque no fui convocado”. Como quien dice, victimizándose por no acudir a entregar el ejecutivo que seis años antes le confirieron los tamaulipecos con la esperanza de que hiciera bien las cosas.

Pareciera que será la sombra y cadillo en la espalda de los hombres de la 4T recién instalados.

La verdad es que, para ir a la sesión solemne no necesitaba invitación si era parte del evento. Si abandonó territorio antes de, es otro cantar.

La Constitución y la reglamentación del Congreso dicen que deberá asistir a la transición, sin convocatoria. Al contrario, él, a través de la Junta de Coordinación Política bajo su mando, es la que organizó y dijo no a la propuesta morena de declarar recinto oficial el Teatro del Pueblo.

A la concentración en los terrenos feriales ¿esperaba que lo invitara Morena?. Fue el recinto de protesta de Ley que pidió AVA y no le fue autorizada por el cabecismo.

No lo podían invitar. Estaría en riesgo su vida a pesar de la docena de guaruras que lo acompañarán por los siguientes seis años o “de por vida” si las circunstancias lo requieren.

El protocolo legislativo dice textual sobre el espacio para el Gobernador que se va, cualquiera que sea.

“En la sesión en que el Gobernador del Estado debe rendir la protesta constitucional para asumir el cargo, se situará a quien hubiese desempeñado el Ejecutivo hasta antes de la fecha de la protesta, a la derecha del Presidente del Congreso, y el nuevo titular del Ejecutivo Estatal a la izquierda del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (en caso de asistir, o su representante).

Un mensaje más de Francisco Javier: “Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo, y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas”.

Igual se lo “tragaron” en redes. El que menos preguntó fue en cual rancho de los siguientes: Los Ebanos, Los Pericos, El Mirador, El Gavilán, Las Mulas, El Colmenar, San Patricio, Los Gatos, La Manzana, La Leona, La Ponderosa y El Rincón, ubicados en Soto la Marina y Aldama, que suman alrededor de diez mil hectáreas.

Parece que será el estilo de mantenerse “activo” en un PAN donde sigue siendo el concesionario con un gerente de sus confianzas, “El Cachorro” Cantú.

Le quiere “hacer sombra” al primer gobierno de la 4T que vino a sustituirlo. Rompe la regla no escrita de los ex de ausentarse del territorio, como una cortesía para dejar gobernar libremente al que llega. Malo para él porque puede no terminar bien.

Era consejero por ser Gobernador. Lo sigue siendo a partir del dos de octubre por decisión propia. Va representando a Tamaulipas junto a los suyos, Francisco Garza de Coss, Imelda Sanmiguel, Gerardo Peña Flores, diez en total.

Acá entre nos, amigo lector ¿cree usted que Francisco tiene futuro?. Sus amigos, partidarios y corifeos lo hacen candidato del PAN a la Presidencia de México ¿cómo la ve?.

¿Ya se le olvidó que el poder no se comparte? ¿que solo hay un jefe político que ya no es él?. Hacerle sombra los nuevos le puede salir caro, tiene expedientes abiertos en la FGR. Como dice el argot del medio político: El horno no está para bollos. Santiago Nieto anda muy cerca y con la espada desenvainada.

Y a pesar de que ya se fue, su nombre sigue apareciendo en los tribunales en calidad de Gobernador. Apeló al Tribunal Electoral local por sanciones que le aplicaron “por violar el principio de neutralidad” en las campañas electorales, y trata de quitarse la multa de 96 mil pesillos que también le recetaron.

Pero la vida política tiene que seguir. Los diputados al Congreso del Estado sostuvieron plenaria en San Lunes. Cundió la versión que los tricolores harán alianza con Morena. Si no lo hacen ya, con el tiempo podrían dar el paso.

“Don Cachorro” Cantú, el velador del 22 Berriozábal, regresó a “calentar” su curul en la legislatura.

Por su parte el Gobernador Américo Villarreal Anaya asistió a la ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones de la Secretaría de Educación, en que la titular, Lucía Aimé Castillo, pintó una dependencia “dejaba en el abandono” por los panistas y un panorama de rezago.

El ejecutivo llamó a unir esfuerzos para que la educación abra sus puertas a la igualdad de oportunidades.