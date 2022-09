Cd. Victoria, Tam.- El proceso electoral que hoy culmina nos deja una lección que no se puede volver a repetir: nunca más la judicialización de una elección y nunca más una estrategia basada en la mentira y la difamación, exigió el abogado Jesús Eduardo Govea Orozco.

Al participar en la sesión 48 extraordinaria del Instituto Electoral de Tamaulipas, la tarde de este jueves, con motivo de la conclusión del proceso electoral ordinario 2021-2022, el representante de Morena ante el IETAM aseguró que mientras esté el ejercicio de gobierno a cargo del doctor Américo Villarreal Anaya no se volverán a repetir el agravio personal y el ataque incansable en contra de los actores políticos del Estado.

“El pueblo habló y finalmente se impuso la razón sobre la mentira y la justicia por sobre el error, pero lo que sí debe quedar presente en la mente y en el sentir de todos los que tenemos el privilegio de participar en un proceso electoral, es precisamente que esto no vuelva a ocurrir”, dijo.

“Es un hecho notorio y reconocido que la forma de hacer política de este grupo que pretendió desacreditar no solamente a la persona, sino atentar contra las instituciones electorales del estado, insisto, no puede dejar de ser sancionada, más allá de hacer historia, no debe repetirse”, agregó.

En su mensaje ante el Consejo General del IETAM, Govea Orozco lamentó que en esa “espuria impugnación” se cuestionó la integridad y legalidad de la cadena de custodia en el traslado de los paquetes electorales, más allá de haberse impugnado algunos de los resultados de los cómputos distritales, pues se llegó al extremo de afirmar, de que no se habían seguido las reglas a las que todas las fuerzas políticas tuvieron acceso y participación.

“Esto da pie a que los órganos electores apliquen con un rigor mayor al que se ejerció en la pasada elección y este rigor no significa restricción a los derechos de las fuerzas políticas o a los derechos de la ciudadanía, sino el rigor de hacer exactamente lo que la ley permite y de impedir con la fuerza del estado lo que la ley prohíbe”, apuntó.

“Seguiremos exigiendo de las autoridades y particularmente de este Instituto que sean garantes de la democracia y del estado de derecho”, manifestó.

El Consejero Presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre declaró formalmente clausurado el Proceso electoral ordinario 2021-2022 a las 19.30 horas de este jueves 29 de septiembre de 2022.