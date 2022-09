SLP.-.-La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda tras denunciarse su desaparición, sin embargo, el 15 de septiembre su cuerpo fue hallado en los baños de la unidad deportiva de la localidad. Tenía signos de violencia sexual y asfixia.

La consternación que su asesinato provocó en el pueblo llevó a los habitantes a manifestarse el viernes en la Presidencia Municipal de Villa de Arista, encabezada por el priista Bernabé Mares Briones.

Este sábado, su cuerpo es velado en Derramaderos, lugar localizado a 50 kilómetros de la capital estatal, donde habitaba con su padre y sus hermanas, de acuerdo con reportes locales.

Los habitantes del pueblo recibieron esta mañana su ataúd con música, globos blancos, flores y coronas.

«A las 4:15 pm me dieron la noticia que la encontraron, pero sin vida…me dio por llorar y a la misma vez un coraje … ¡De querer saber quién fue! Coraje de la impotencia, no poder hacer mucho, no poder regresar el tiempo, de querer a tener esas personas frente a mí… Que Dios me perdone.

«Coraje porque Villa de Arista celebró después de haber sabido que Chuyita había muerto, les valió y siguieron, y las autoridades que hicieron nada como siempre! Qué coraje y dolor…

«Su papá las crió solo, a ella y a sus hermanas, un hombre trabajador y fuerte… Y ella una niña con sueños de salir adelante. Me duele en el alma que esto esté pasando, tan solo 14 años y le quitaron la vida y les valió. Nunca se nos va a olvidar este 15 de septiembre, y ojalá que los que hicieron esto paguen. Descansa en paz primita», fue una de las despedidas dedicadas a Chuyita en redes.

Este domingo 18 de septiembre se convocó a la población a participar en una marcha para exigir justicia por el feminicidio. La concentración comenzará a partir de las 12:00 horas en el bulevar de Villa de Arista.

