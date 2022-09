Por: Carlos Martínez Leal

Somos 3 millones 527 mil 735 los habitantes de Tamaulipas, representamos el 2.8% de la población total del país, de los cuales 3 millones 174 mil 961 radican en las zonas urbanas, es decir en las ciudades chicas, medianas y sobre todo en las grandes ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Cd. Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Río Bravo y Mante. Este número representa el 90% y convierte al Estado en urbano, es decir con población mayoritariamente urbana, pues la población restante, 352 mil 773 de sus habitantes viven en zonas rurales, pueblos pequeños, comunidades, centros de población y ejidos, representando solo el 10% de la población real. (INEGI)

De los 32 Estados que conforman a los Estados Unidos Mexicanos, Tamaulipas ocupa el lugar número 23 en rezago social, lo superan Estados como Colima que cuenta con una población de apenas 700 mil habitantes, que alcanza el lugar 26, hasta Aguascalientes con 1.5 millones de habitantes con el lugar 29; Coahuila con 3.1 millones de habitantes en el lugar número 30; Ciudad de México con 9 millones 208 mil 944 habitantes, se ubica en el lugar 31 y Nuevo León con 5.8 millones de habitantes con el lugar 32, es decir, es Nuevo León el de menor rezago social, el más desarrollado.

El rezago social, mide sobre todo los parámetros de la educación (analfabetismo, ausentismo, educación básica incompleta); la salud, población sin acceso a ella; la vivienda y sus servicios básicos: piso, sanitarios, agua entubada, drenaje, energía eléctrica, lavadora y refrigerador (CONEVAL). Hoy nos interesa hablar sobre la educación. Por ello, era importante situar al Estado en su población y en la situación de esta y la relación que guarda con el resto del país. Los datos sobre educación son los siguientes:

Los tamaulipecos alcanzan un grado de escolaridad de 10.1, lo que equivale a poco más del primer año de bachillerato; a nivel nacional el promedio es de 9.7 grados, un poco más de la secundaria, pero no alcanza el bachillerato. Es decir, estamos arriba del promedio nacional, pero el problema es ese, que solo es un promedio. La movilidad educativa nos la muestran las cifras sobre educación por cada 100 personas de 15 años de edad y más. En Tamaulipas, 97 personas tienen mínimo un grado de escolaridad, 3 de los 100, ningún grado de estudio. 52 no terminaron la primaria, 48 si la terminaron. 74 no terminaron la preparatoria (educación media superior) 26 si la terminaron. 77 no terminaron una carrera (la educación superior) 23 si la concluyeron. De estos 100, 3 son analfabetas, el promedio en el país es de 5. Estamos por abajo de ese promedio y por último se reporta en 2020 una asistencia del 94% de niños y niñas de 6 a 14 años de edad a la escuela, que coincide con el dato a nivel nacional (SEC. Tamaulipas).

Antes de que veamos la situación concreta en estos días de inicio de clases, debemos decir que como ocurre a nivel nacional, la pobreza aumenta en el Estado, que a pesar de su «alto grado» de desarrollo social no podía escapar a esta situación. A nivel nacional, la pobreza creció entre 2018 y 2020, pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas, 3.9 millones, y la pobreza extrema aumentó de 8.7 millones a 10.8 millones, 2 millones (El Financiero, sep.14 2021) en el Estado la población en pobreza pasó de 1 millón 205 mil a 1 millón 233 mil 9, (de 34.5% a 34.9%) un aumento del .4% y la población en pobreza extrema pasó de 104 mil 4 a 135 mil 5, un aumento del (3.0% a 3.8%) .8% (CONEVAL). Como decimos antes, esta situación se recrudece y se refleja en la población rural y en la población que se ha venido a asentar a las ciudades, pero también en la población en general que ha venido sufriendo el deterioro de su bienestar.

Más ahora con la pandemia de salud y la realidad económica, social y política que vive el país, estos datos van a sufrir modificaciones, pues la vida diaria del pueblo se deteriora irremediablemente. Por ello, si los datos sobre educación nos informan de una problemática donde solo 23 de 100 estudiantes obtuvieron una carrera, esta situación donde los niños y jóvenes se alejan del estudio, se agrava de manera acelerada en el país y en el Estado. Como lo veremos en la siguiente entrega.

