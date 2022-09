POR DAVID ZARATE CRUZ

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Juez Advento Hernández Reyna, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Tampico, no ordeno anexar pruebas digitales a un incidente de suspensión, cuando por ley debió haberlo hecho incurriendo en una violación procesal, ante lo cual mediante la ejecutoria 198/2021 Magistrados Federales revocaron la negativa de suspensión a fin de que se reponga el procedimiento y se emita una nueva resolución.

El Magistrado Gerardo Octavio García Ramos, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, determino que, el Juez Federal faltó a su deber de ordenar, de oficio, que las documentales ofrecidas en la demanda de amparo indirecto, enviadas en forma electrónica al igual que la propia demanda, se glosaran al cuaderno incidental como anexos; ello, a fin de que pudieran válidamente tomarse en cuenta al emitir la resolución incidental, y sin que obstara que la demandante no solicitara expresamente ello.

El 28 de abril del 2021, el Juzgado Décimo de Distrito en Tampico, emite resolución negando la suspensión definitiva a Ferrocarril Mexicano, en contra de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Tamaulipas (Profepa), por la orden de reforestación inmediata con especies de mangle negro, blanco y botoncillo, y tendría que esperarse a la sentencia, dicha empresa presenta recurso de revisión.

En la demanda de amparo, la peticionaria del amparo solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias de las medidas correctivas indicadas; esto es, para que no le obligara a cumplir con dichas medidas, por mientras dura el juicio de amparo, y ofreció diversas pruebas mediante la vía electrónica y ante ello no hay necesidad de presentar copias, por lo que el Juez tiene que anexarlas de oficio al expediente de suspensión sin que las partes lo soliciten a fin de resolver precisamente si se otorga o no.

El pleno judicial, revoca la resolución interlocutoria recurrida y ordena la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Décimo de Distrito en Tampico, ordene que se glose al cuaderno incidental una impresión de cada uno de los documentos ofrecidos en la demanda de amparo, y se ingresen al expediente electrónico de dicho incidente, a fin de que se analicen al emitir la resolución respectiva.