Cd.Victoria, Tam.- La Coordinación de Transición designada por el gobernador electo, Américo Villarreal Anaya alertó sobre los cambios que se están dando de último momento en el Gobierno del Estado al estar suprimiendo y adicionando puestos directivos, a unos días de que inicie el proceso de entrega-recepción.



El Coordinador, doctor Jesús Lavín Verástegui, advirtió que son cuatro las dependencias en donde han detectado un movimiento inusual de cambios en la estructura orgánica del estado, situación que reconoció, es un problema grave, por lo que se realizará un minucioso análisis de los efectos de estas decisiones.



“Se están haciendo modificaciones a la estructura orgánica de la actual administración tanto en dependencias como entidades; dentro de esos cambios se informa que se están suprimiendo y adicionando puestos directivos, a una semana de iniciar el proceso de transición es algo que nos preocupa porque cambian toda la estrategia que formulamos”, dijo.



En conferencia de prensa, Lavín Verástegui advirtió que algunas áreas en donde recientemente ha habido modificaciones a la estructura, principalmente en el Sistema DIF Tamaulipas, en las Oficinas del Gobernador, en el área de Seguridad Pública y en Bienestar Social, “en esencia son las fundamentales en donde se está haciendo este tipo de situaciones”, explicó.



“Han pasado 5 años y 10 meses trabajando al frente de las unidades administrativas y ahora cambian a los titulares justo a un mes y medio para el proceso de entrega-recepción, estos cambios en las estructuras nos llaman la atención, estos procesos de reorganización o reestructuración que se están haciendo en el cierre de la administración saliente, pues realmente nos invita sin duda a realizar un minucioso análisis de los efectos de estas decisiones que se están dando de última hora”, comentó.



Asimismo, lamentó que el Gobierno del Estado no cuenta con reglamentos interiores autorizados o aprobados, “no hay manuales de operaciones, nada de reglamentos interiores, es grave, no hay ningún respaldo”, indicó.



“A escasos días de concluir se está tratando de solventar esta ausencia normativa para tratar de presentarnos una versión que no expresa la estructura organizacional, esperamos que esta actividad inusual no afecte el proceso de la transición”.



Respecto a la basificación de entre 4 mil y 4,500 trabajadores de confianza que se ha dado en las últimas semanas, Lavín Verástegui recordó que el doctor Américo Villarreal ha establecido las directrices para que los trabajadores que reciban una base sean los que realmente la merecen.



“El Gobernador electo nos ha marcado la directriz que se haga en los mejores términos, que se dé haciendo los análisis respectivos, que cumplan con el perfil, que tengan la antigüedad para aspirar a ese derecho, probablemente haya muchas personas que lo tengan, que se cumpla con esos parámetros”.



Asimismo, recordó que una de las propuestas del doctor Américo Villarreal será la implementación del Servicio Profesional de Carrera para los burócratas del Estado al cual podrán acceder por primera ocasión trabajadores desde la base sindical hasta jefes de departamento.



Lavín Verástegui aseguró que la Coordinación de Transición trabajará arduamente con el apoyo de la sociedad, de organizaciones civiles y colegios de profesionistas para transparentar los recursos y los inventarios que se reciban y para lograr que las y los tamaulipecos tengan la transformación que se merecen con el nuevo gobierno.