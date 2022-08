México.- Año con año, las universidades se van forjando un prestigio gracias a sus recursos para la enseñanza, investigaciones, artículos científicos y trasferencia de conocimiento, entre otros, referentes tomados por los jóvenes que buscan una opción para estudiar la educación superior y, al final, poder formar parte de la fuerza laboral y las empresas los tomen en cuenta.

Este prestigio de las universidades se vio reflejado en el 2022 Academic Ranking of World Universities, que incluye casas de estudio de México. Si quieres saber qué lugar ocupan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de acuerdo a este conteo de universidades del mundo, el más conocido mundialmente, aquí los detalles.

OUT NOW🎊🎊 ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities #ARWU 2022 #ShanghaiRanking #universities

Explore the full results here: https://t.co/686Ak7LwgX… pic.twitter.com/w1j83srMbL

— ShanghaiRanking (@ShanghaiRanking) August 15, 2022