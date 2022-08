México.- La carencia de la cultura de la denuncia en la población del país es uno de los factores que propicia la permanencia y crecimiento de la delincuencia, explicó el Lic. Jonathan Dueñas Álvarez de la Dirección General de Inteligencia Política Criminal y Prevención del Delito de la Fiscalía del Estado de Jalisco durante su conferencia “Violencia Digital”, que se realizó en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

En la conferencia se realizó durante el II Seminario “El Cerebro en las Emociones y el Aprendizaje”, el experto de la fiscalía estatal manifestó que los delitos, al no ser denunciados, afectan a la población.

Entre los delitos menos denunciados, que se han vuelto los más comunes, están la extorsión, el fraude y el secuestro, según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del 2020.

“De 100 robos que suceden, sólo 7 se denuncian, el problema es que, si no denuncias, no se sabe o no se conoce la situación de la zona donde vives y es posible que los delitos continuarán”, dijo.

La cultura de la denuncia en México se ve frenada y entre las razones de las víctimas para no denunciar ante las autoridades destacan que es una pérdida de tiempo y que tienen desconfianza en los servidores públicos.

Sin embargo, el Lic. Dueñas Álvarez explicó que actualmente la Fiscalía del Estado de Jalisco ha cambiado y reformado sus sistemas para que el servicio a la población sea más sencillo, específico y rápido.

“En Jalisco esta situación ha cambiado y ahora se tramitan las denuncias en menor tiempo. Pido se tenga confianza en las autoridades. Todos los trámites son gratuitos y si un servidor público les pide dinero para agilizar sus trámites pueden denunciarlos, por eso les pido denunciar”, expuso.

¿Por qué denunciar?

El experto compartió las razones por las cuales la cultura de la denuncia en la población debe crecer:

• La necesidad de erradicar el delito.

• Cambiar la tendencia actual para denunciar y conocer qué es un delito y qué no.

• Instaurar mayores mecanismos de prevención del crimen.

• Las autoridades refuerzan sus sistemas judiciales.

• Combate a la corrupción.

Así pues, mencionó que la población no conoce sus derechos como víctimas de un delito los cuales son:

• Recibir orientación por parte de un asesor jurídico.

• Recibir información sobre la investigación y el procedimiento penal.

• Tener acceso a todos los registros de la averiguación previa o carpeta de investigación de forma gratuita y sin restricciones.

• Participar en cualquier momento de la investigación penal.

• Recibir medidas de protección, atención médica y psicológica y el resguardo de datos personales.

• Reparación del daño.

• Impugnar las omisiones en la investigación de los delitos.

Para conocer más, el experto de la fiscalía pidió a los asistentes acercarse a las autoridades competentes o visitar la página https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/construye-paz/

La denuncia es responsabilidad de todos para generar una sociedad más justa, por lo que a su vez los invitó a todos los presentes a conocer qué es un delito y cómo denunciarlo.