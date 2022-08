México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó 11 muertos tras la jornada de violencia del jueves en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Un total de 11 personas murieron tras la ola de violencia de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Afirmó que todo se derivó de un enfrentamiento entre las bandas "Los Mexicles" y "Los Chapos". Más, en: https://t.co/oqUNQ4iL6A pic.twitter.com/V5ZSblNxz5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 12, 2022

Al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario mexicano acusó dicha violencia a enfrentamientos entre grupos criminales, lo que derivó en agresiones a civiles “como una especie de represalia” por parte de uno de ellos.

“Vamos a informar sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida once personas. Vamos a informar qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos”, expuso.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, gente inocente. Esto es lo más lamentable de este asunto”, agregó.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que todo inició a las 13:27 h tras un enfrentamientos entre los grupos criminales de Los Chapos y Los Mexicles en el Cereso Estatal 3, La riña entre reos dejó como saldo dos muertos y 20 heridos.

“Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta actuación, este grupo delictivo Los Mexicles empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez”, añadió.

Las agresiones a la ciudadanía resultaron en “nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario”, detalló.

Dentro de los muertos, hubo cuatro personas de la estación local Switch 105.9 FM, de la empresa Mega Radio, incluyendo al locutor Alan González.

Aunque se dirigió el caso al Mecanismo de Protección Periodistas del Gobierno, Mejía argumentó que el asesinato ocurrió como parte de la violencia generalizada.

Mejía Berdeja apuntó que en la madrugada del viernes fueron detenidos seis presuntos integrantes de Los Mexicles, quienes presuntamente participaron en las agresiones a civiles.

“Fueron detenidas seis personas de Los Mexicles que participaron en estos eventos criminales a las 01:00 h local por parte de la Policía Municipal, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. Esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto“, subrayó.

Parte de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos en diferentes puntos de Ciudad Juárez ya están detenidos, están identificados como parte de Los Mexicles y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes”, agregó.

El subsecretario de Seguridad dejó en claro que se ha restablecido el orden público en Ciudad Juárez, además de que siguen los operativos para seguir con las detenciones.

“Ciudad Juárez está en calma, se ha restablecido el orden público y que sigue la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados del Cereso Número 3″, finalizó.