Jalisco es uno de los productores de alimentos más importantes de México, ocupa los primeros lugares en diversas industrias; sin embargo, no ha explotado las oportunidades de exportación del mercado actual.

Para expresarlo en un número, se exporta apenas un porcentaje mínimo de lo que produce en diversos alimentos y bebidas, con un crecimiento apenas del 4.9% el año pasado.

Esto lo señaló el Presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ), Mtro. Antonio Lancaster Jones González, durante su conferencia “Situación Actual y Futuro de la Industria Alimentaria de Jalisco y México”, que se realizó en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) como parte de la celebración del 30 aniversario de la Carrera de Ingeniería en Alimentos.

En ella mencionó que, a pesar de que el estado es fuerte en producción, no ha aprovechado las oportunidades de exportación y de crecimiento que sus empresas e industrias podrían generar.

Por otro lado, existen retos que las empresas deben superar para que en el futuro Jalisco y su agroindustria sean más productivos; y es que deben dirigirse a un modelo más sostenible y con menor impacto al ambiente con tecnologías a un costo más aceptable para la inversión.

Los retos serán dar demanda a consumidores con ingredientes y productos éticos, responsables y que sean producidos en una cadena de suministros más transparente, con el uso de tecnología digital y Big data que ayude a conocer mejor al consumidor y a cómo manejar lo que se cultiva, cría o desarrolla.

“Necesitamos de productores innovadores que alcancen la demanda de productos más saludables con alimentos alternativos”, puntualizó.

Las fortalezas de Jalisco son su productividad, disponibilidad de materias primas, competitividad, atracción financiera y ubicación geográfica, lo que le ha permitido colocarse entre los estados con mejor estatus en la nación.

Por ejemplo, representa más de 11 mil empresas, genera decenas de miles de empleos formales y aporta el 9.3% del Producto Interno Bruto a México. Es líder en producción de alimentos a nivel nacional, pero aún no alcanza todo su potencial, en producción de alimentos aporta el 19.928%.

Además, el Estado produce 60% de los suplementos alimenticios, 50% de los huevos, 24% de dulces, chocolates y bebidas, 10% del agua purificada y 21% de la leche, lo que lo vuelven el primer lugar a nivel nacional en productor de estos alimentos, el segundo lugar como productor de carne, azúcar, edulcorantes, productos derivados del aguacate y tercero en harinas, tortilla, pan y miel de abeja.