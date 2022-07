TAMAULIPAS.- Son varios los analistas políticos del estado, cuando comentan sobre la suposición de la llegada a la Silla Grande de Tamaulipas del Dr. Américo Villareal Anaya, basando su duda en los expedientes que obran en el Tribunal Electoral y que con toda seguridad llegarán al Tribunal Electoral de la Federación.

En su espacio periodístico el médico Evaristo Benítez Castro considera, entre otras cosas, sobre la conformación del gabinete y los posibles ‘infartos’ que causará a quienes no salgan premiados y crean ‘tener derecho’ por su lucha en el terreno electoral. A nadie se le ocurrió que Santiago Nieto llegara al estado y menos en ese tenor.

También Benítez Castro señala el papel de siempre de la gran mayoría… el pueblo… el de los tamaulipecos como usted o yo… quienes vivimos a diario del producto de nuestro trabajo… del ciudadano que fue a votar o no, porque no acostumbra o no tenía ‘gallo’.

Mariano Azuela González escribió en 1916 “Los de Abajo”, cuyo argumento es la antítesis social: los pobres contra los ricos; los ignorantes oponiéndose a los instruidos; los oprimidos frente a los opresores; y el instinto rechazando la razón

En Tamaulipas seguirá pasando lo mismo después del 5 de junio y del 1 de octubre de este 2022, todo seguirá igual para la gran mayoría… ‘los infartados serán otros’.

Tampoco faltan los analistas políticos que hablan sobre las promesas de campaña del Dr. Villarreal Anaya y el compromiso que debe resaltar es el de gobernar para todos los tamaulipecos, hayan votado por la coalición que representó en los comicios o por la adversaria. Finalmente, todos somos del mismo terruño.

Otra cosa diferente será el destino, el futuro de los partidos que jugaron en las dos coaliciones: Con Morena, usted sabe: el Partido del Trabajo, que la mayor parte de su vida ha jugado del lado del PRD, primero y ahora con Morena, pero como partido no levanta ámpula; el Verde Ecologista de México, cuyo lema-acción han sido contrarias. Primero aliado al PRI, ahora a su vástago: Morena.

Por el lado del PAN, el Revolucionario Institucional sigue cayendo en picada. Escribe Don Evaristo Benítez que de los 525 mil sufragios obtenidos en la elección de gobernador en el 2016… tristemente el PRI el 5 de junio apenas logró 65 mil votos. Cabe preguntar por los 460 mil perdidos en el sexenio.

Desde luego que el Partido de la Revolución Democrática está muy cerca de abandonar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) pues los números logrados en las últimas elecciones pueden ser su tumba como partido.

Opiniones nacionales ya exigen de las fuerzas opositoras al partido en el poder, se muevan las piezas del ajedrez político nacional para la sucesión presidencial, la renovación de ambas Cámaras, gubernaturas, congresos locales y Alcaldías en el 2024 y, desde luego, ya asoman algunos prospectos.

Estamos a poco más de un año para entrar a este juego nacional y vale preguntar a los pitufos ¿Cuál será el papel del PAN en el 2024 en Tamaulipas? Porque dicho con amor a la verdad, pareciera que nuevamente el color guinda se impondrá y son muchos los analistas del país que siguen hablando del papel de las corcholatas, aunque también hay quién jura será la dinastía Obrador la que continúe como residente en Palacio Nacional.

Alguien dijo ¿Andy?

Concuerdo con quienes opinan que los cuadros en los partidos políticos se tienen que renovar para diseñar nuevas estrategias, apoyar a los nuevos abanderados en la próxima contienda. La lógica política puede decir que repetirá el color del triunfador, pero puede haber sorpresas.

Por otro lado, recuérdese que en Tamaulipas Morena ganó la mayoría simple del Congreso Local, pero… con argucias válidas lograron arrebatar el número de diputados guindas para atraerlos al campo pitufo y hasta la presidencia de la Junta de Coordinación Política tuvo que ser renovada, aunque esto despertó la fiera de Morena que a golpe y porrazo intenta imponerse nuevamente.

A propósito del Congreso, se difunde -sin mencionar a partir de cuándo- que las licencias de conducir vehículos automotores ya serán permanentes en Tamaulipas y los costos serán: de mil 443 para Chofer; mil 155 pesos para automovilistas y motociclistas.

La conveniente aclaración es que seguirá aplicando el 50% de descuentos para jubilados, pensionados, INAPAM y burocracia. Chofer 722 pesos; automovilista y motociclista 538 pesos.