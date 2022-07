“Le exigimos al Tribunal que resuelva de inmediata lo que tiene que resolver qué es desechar por improcedente esas impugnaciones y hacemos responsables al tribunal para que ya no pongan obstáculos y no dilaten lo que ya sabemos que va a pasar que es la llegada de la 4T a Tamaulipas”.

“Lo mejor que debe de hacer el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es hacer sus maletas e irse, y que el Tribunal califique y resuelva ya”, refirió tajante hoy el delegado de Morena en Tamaulipas Ernesto Palacios Cordero.

Exhortó al Tribunal Electoral de Tamaulipas a que haga su trabajo, ya que no tiene por qué esperar hasta agosto, pues “tiene todos los elementos a la mano, nosotros nos encargamos de presentar, lo que tenemos que presentar que son los argumentos, nosotros si presentamos hechos y verdades y ellos presentaron solo mentiras, a las que no tienen que darles cauce, ya no tienen por qué darle largas, y sí les exigimos que de forma inmediata hagan su trabajo y le cumplan a Tamaulipas; todos estamos esperando que se haga valer la voluntad expresada en las urnas”.

Al ser cuestionado sobre el proceso de impugnación de la elección en el estado, Palacios Cordero insistió en que es Cabeza de Vaca quien busca mantener en suspenso un caso ya resuelto en las urnas, y pidió “Que ya dejé de estar persiguiendo e intimidando a morenistas y al pueblo que no piensa igual que él y que no le sigue el juego”.

“Le exigimos al gobernador, una vez más que deje de meterse en lo electoral porque no es asunto de él, es un tema de un partido y de un candidato perdedor; Debe de atender los asuntos de seguridad, salud y áreas prioritarias que beneficien a las y los tamaulipecos”, señaló.