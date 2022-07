Por: Luis Maldonado García

Nuevo León, uno de los estados más pujantes y con mayores contribuciones fiscales en el país, está sumergido en una de sus peores crisis debido al desabasto de agua potable; una de las propuestas más recientes del gobernador Samuel García fue que la gente se pusiera “a rezar para que llueva”.

La crisis hídrica se agudizó desde hace cuatro meses y evidenció el mal trabajo de las autoridades estatales y federales para atender este grave problema vital que afecta sobre todo a la población de la entidad, en particular a los habitantes de las zonas conurbanas de Monterrey y algunos municipios con economía predominantemente rural.

Aunque en un principio el gobernador García y el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, aseguraron que no había una crisis de agua y que su abasto estaba garantizado, solo pasaron dos meses para que se emitiera la declaratoria de emergencia por la falta de agua en las presas que abastecen a algunas colonias.

La declaratoria fue publicada el dos de febrero de este año en el Diario Oficial del Estado y en un comunicado oficial; el gobierno de la entidad exhortó a los sectores público, social y privado a que conformaran acciones tendientes a mitigar la falta de agua, entre las que destacó ahorrar lo más posible. De políticas públicas de mayor calado, no mencionaron nada.

“Ante la ausencia de lluvias, que ha provocado un desabasto de agua en las presas Cerro Prieto y La Boca, el Gobierno de Nuevo León emitió una Declaratoria de Emergencia por sequía en la entidad”, urgía el boletín.

Barragán, reconoció, por su parte, que la reacción de las autoridades fue tardía, e informó que se había iniciado la perforación de más pozos para garantizar el abastecimiento de agua en la entidad: “cabe mencionar que, en esta ocasión, la reacción ha sido tardía, pues las acciones que estamos tomando en este momento debieron haberse tomado por la administración anterior, y tener los pozos emergentes ya listos. Lamentablemente, no fue así; y ahora tenemos que realizar todos estos trabajos de manera expedita, gracias a la declaratoria de emergencia que se ha logrado”.

Sin embargo, todas las acciones del gobierno para superar la escasez de agua han resultado fallidas; el desabasto persiste y ha provocado cortes en el servicio, el cual solo se ofrece de las 5:00 de la mañana a las 12:00 del día, aunque no existe ninguna garantía de que el flujo se mantenga en ese horario.

Los problemas por la falta de agua han escalado en los últimos días, pues han pasado de la exigencia a las autoridades estatales y federales a las compras de pánico de agua embotellada y tinacos para almacenar la que fluye en la red en el horario señalado.

La crisis hídrica que Nuevo León vive desde hace más de cinco meses, ha puesto en duda la capacidad de los gobiernos estatal y federal para prevenir el desabasto y buscar soluciones de fondo al problema, como lo han planteado reiteradamente organizaciones civiles, vecinos e incluso alcaldes y diputados locales.

Protestas por falta de agua

Al grito de “queremos agua” y “no es sequía, es saqueo”, integrantes de al menos 20 colectivos realizaron una protesta el pasado 10 de junio frente al Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno Federal que intervenga y brinde apoyos para superar la crisis de agua.

Frente a la falta de una reacción pronta y puntual del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para quien los riesgos de salud y económicos por esta crisis parecen no existir, los habitantes de colonias populares han anunciado que no cesarán las manifestaciones públicas para exigir soluciones a las autoridades locales y federales.

“Nosotros no podemos pagar los platos rotos. Los ciudadanos pagamos la ineficiencia de exfuncionarios de Agua y Drenaje y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como del gobierno estatal”, exigió el activista Pedro Alejo, integrante de un grupo de ciudadanos que demandan que se apliquen mejores medidas para abastecer agua a los más pobres.

A estas protestas se suman las de los vecinos del sur de Monterrey, que habitan sobre la avenida Garza Sada, quienes, en diversas ocasiones han realizado bloqueos durante las últimas semanas en demanda de agua.

Vecinos de las colonias Más Palomas denunciaron que llevan ya ocho días sin agua; y que las autoridades no respetan el plan Agua para todos, que define los cortes de agua en los distintos sectores urbanos; los habitantes de la colonia Valle de Lincoln, una de las más pobladas del municipio de García, también organizaron protestas en ese sector; y los colonos del municipio de Juárez bloquearon el Puente del Mirador para informar en torno a su reclamo y que llevaban más de 21 días sin agua.

En las protestas predomina otra demanda: que se retiren las concesiones de agua potable a las empresas que consumen grandes volúmenes del vital líquido, porque muchas de ellas disponen de buena parte de los más de 200 pozos someros y profundos autorizados en la entidad y, aun así, utilizan la que fluye en las redes municipales, provocando con ello el desabasto en gran parte de las tres mil 900 colonias neoleonesas.

La Conagua reporta que las empresas que anualmente consumen más agua en Nuevo León son la compañía acerera Ternium México, con 14 mil 654 millones 772 mil litros de agua; la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, seis mil 980 millones de litros; Industria del Álcali (Vitro con Capital), cuatro mil 474 millones 600 mil; y ALFA Subsidiarias, tres mil 137 millones 888 mil litros.

En la lista de alto consumo figuran también Bebidas Mundiales S.A. de C.V. (embotelladora de Coca Cola), con dos mil 725 millones 271 mil litros; el Parque Fundidora, dos mil 245 millones 360 mil litros; San Juan Compañía de Bienes Raíces, mil 958 millones 680 mil litros; Grupo Embotellador Noreste (Coca-Cola), mil 400 millones de litros; Ucar Carbón Mexicana, mil 255 millones 306 mil litros y Topo Chico, mil 210 millones de litros de agua.

A pesar de que los grupos de la sociedad civil han insistido en la necesidad de priorizar el agua para consumo humano sobre el uso comercial o industrial, el gobernador García y el director de Agua y Drenaje de informaron que la demanda ciudadana no ha sido aceptada por todas las empresas de alto consumo hídrico.

Por este motivo, los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) plantearon, en el Congreso de Nuevo León, un punto de acuerdo para aplicar la revocación de mandato en contra del gobernador Samuel García por el mal manejo que ha tenido en las crisis del agua, la inseguridad pública y el transporte público, entre otros problemas graves que aquejan a la entidad.

“Afecta gravemente los derechos de los ciudadanos de esta entidad, a quienes se les coarta el derecho de decidir y solicitar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo… del actual Gobernador en funciones”, advierte la propuesta del grupo parlamentario panista.

“Por eso es necesaria esta reforma aplicable al gobernador en funciones, máxime si la reforma a la Constitución Federal en materia de revocación de mandato contempló aplicar dicho instrumento al titular del Poder Ejecutivo Federal’’, agrega la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente.

Los legisladores federales de este partido hicieron otra propuesta para que el Gobierno Federal destine recursos financieros que superen la crisis de agua en el estado; y el dirigente estatal del PAN en Nuevo León, Hernán Salinas, afirmó que el estado ha sido rebasado por la escasez de agua y que se requiere el apoyo de la Federación y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las diputadas federales del PAN Annia Gómez, Mariana Mancillas y Wendy Cordero solicitaron a la IV Región Militar la aplicación del Plan DN-III para atender la emergencia generada por la sequía en Nuevo León.

“Definitivamente, el gobierno del estado está sobrepasado, no está teniendo la capacidad de respuesta y de solución que los neoleoneses esperábamos; confiamos en que la suma de los esfuerzos, incluidos los de la Federación, y hoy en particular del Ejército a través de este plan, que tiene ya diversos mecanismos y protocolos.

“Así como cuando hay inundaciones, cuando existen otro tipo de fenómenos naturales, también en las sequías, también en la falta de agua que hoy tenemos, existen protocolos del Ejército que pueden ayudar a la ciudadanía y es lo que hoy nuestros diputados federales y el PAN en Nuevo León estamos pidiendo”, detalló.

En medio de esta controversia y de las exigencias de la ciudadanía, el gobernador García argumentó que no es su responsabilidad el abasto de agua, ni los cortes de energía eléctrica:

“Si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz. Ahora, la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejara la CFE…

“Ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me tocara el abasto del agua. Pues no, señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE”, destacó el titular del Ejecutivo estatal, declaración que atrajo múltiples críticas contra él.

El controvertido gobernador neoleonés reconoció que, frente a la compleja situación que se vive en la entidad a causa de la crisis de agua, únicamente queda rezar para que llueva en los próximos meses; ya que el agua de las presas solo está garantizada hasta el mes de agosto y los proyectos anunciados para resolver este problema tardarán mucho tiempo en llegar.

Entre ellos está el proyecto de traer agua del río Pánuco, que en su momento se denominó Monterrey VI y fue cancelado por las críticas que surgieron por su alto costo y porque las empresas involucradas se hallaban envueltas en escándalos.

También se prevé la construcción de un ducto de 107 kilómetros de longitud, con un costo estimado de 12 mil millones de pesos, al que denominan Cuchillo II, que se surtiría con el agua de esta presa y que estaría listo en dos años.

A falta de una solución a corto plazo para resolver la crisis de agua en Nuevo León, la población mantiene su exigencia de resultados a los gobiernos de Samuel García y de AMLO.