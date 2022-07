Ya en el proceso de mi reactivación intensa de lectura, reinicie la misma con libros que un lectora compulsiva me presto. Entre ellos, uno de Rosa Montero; española, nacida en Madrid, que estudió Periodismo y Psicología. En 1989 ganó el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios. En el 2005 obtuvo el premio Rodríguez Santamaría en reconocimiento a los méritos de toda una vida profesional.

Su producción es variada. He leído varias de sus novelas, pero ahora me encontré con “El amor de mi vida”; que es un texto compilatorio de resumen, comentarios y reflexiones sobre distintos autores y sus obras. Me llama la atención el libro “En el poder y en la enfermedad”, cuyo autor David Owen, desmenuza a los Presidentes de diversos países en relación con enfermedades que padecieron, es decir, al momento de ejercer el poder.

MIENTEN COMO BELLACOS.

Apunta Montero: “Esta obra es un fascinante viaje por el cuerpo, por esa cosa tan íntima que es la salud, un asunto sin duda privado que, sin embargo, cuando atañe a los dirigentes de un país, puede acabar teniendo graves consecuencias públicas”. Agrega: Esa es la primera cuestión que intenta dilucidar el autor: hasta qué punto determinadas dolencias pudieron inhabilitar al político en momentos graves.

Reseña la autora: “El texto, documentadísimo, nos muestra las profundas dolencias de Abraham Lincoln o de De Gaulle (ambos con ideas suicidas), el probable trastorno bipolar de Theodore Roosevelt, de Lyndon Johnson y de Winston, la hipomanía (una bipolaridad más leve) de Kruschev, el alcoholismo de Nixon y de Boris Yeltsin… Por no hablar de los diversos cánceres y otras enfermedades terribles que muchas veces los dirigentes sobrellevaron en primera línea de visibilidad y actividad sin que nadie sospechara nada”. Y es que, dice, los políticos, mienten como bellacos.

BORRACHERA DE PODER.

Por otra parte David Owen, que fue Ministro de Sanidad y en otra ocasión Ministro de Relaciones Exteriores en Inglaterra, desarrolla su propia teoría de la borrachera del poder que padecen algunos dirigentes. La denomina hybris, siguiendo una explicación de Esquilo sobre los dioses griegos; que, envidiando a los humanos les enviaban la maldición de hybris volviéndolos locos.

“La hybris es desmesura, soberbia absoluta, pérdida del sentido de la realidad” y la une a otro fenómeno “pensamiento de grupo”: según el cual un grupo pequeño “se cierra sobre sí mismo, jalea enfervorecidamente las opiniones propias, demoniza cualquier opinión ajena y desdeña todo dato objetivo que contradiga sus prejuicios”. Los ejemplos de hybris en el libro, con la chifladura a dúo de Blair y Bush con la guerra de Irak.

AMLO Y SUS DATOS.

No tengo a la mano datos de enfermedades de los Presidentes de país. Pero se consigna que Enrique Peña Nieto se extirpo un tumor en 2014. Por otra parte está documentado que Andrés Manuel López Obrador tiene problemas de columna, además que en el 2013 le dio un infarto y tuvo que operarse. Ya como Presidente, en cierto momento, se internó en el Hospital Militar, según fue de rutina, le hicieron un cateterismo, y al salir informo que tenía un “Testamento Político”, por su llegara a fallecer. Por cierto, ha confesado, que todos los días toma medicamento para la presión…no olvidamos que, en todo momento, AMLO tiene otros datos.