El Barretal, Tam. – La Columna Cívica ‘Pedro José Méndez’ está de pie y sigue viva, aseguraron sus dirigentes e insistieron en que la detención de su líder moral Octavio Leal Moncada se derivó de una orden de aprehensión fabricada por la Fiscalía del Estado.

Durante una concentración masiva en el ejido ‘Plan de Ayala’, los líderes de la organización que agrupa a los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos, San Nicolás y Padilla, denunciaron que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ha liberado más de 200 órdenes de aprehensión y 400 carpetas de investigación contra opositores a su administración.



Asimismo, acusaron que la Policía Estatal impidió la marcha que se dirigía a ciudad Victoria. “Estamos aquí todos demostrando unidad para exigir la libertad de Octavio Leal. Nuestra lucha es justa; que escuchen los medios, el Gobierno del Estado no quiere a gente como el líder Octavio Leal, él (el Gobernador) quiere tener gente que le sirvan que pueda manejar, bien sabe que nosotros no somos del Gobierno, somos del pueblo”, expresó la ex diputada local Nohemí Estrella.

"No somos agachones, la Columna está más firme que nunca y vamos a exigir que nuestro líder Octavio esté libre, lo queremos con nosotros", agregó.

Por su parte, Cesáreo Leal insistió en que la orden de captura contra Leal Moncada fue “arbitraria” y consideró que el líder moral de este movimiento es otro preso político del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

“Tenemos que estar presentes y exigir con mano firme que nuestro amigo sea sacado de las celdas; a todas luces es un preso político más del gobernador, con delitos fabricados”, acusó.

“Vamos hacerle sentir al gobierno que estamos puestos y nada nos va a detener para sacar a flote a nuestro líder, que no se nos olvide que cuando esto era una barbarie, una persona sacó la mano y dijo vamos a defender a nuestro pueblo…hoy más que nunca debemos estar unidos, debemos estar coordinados para sacar adelante a nuestro querido Profesor”, manifestó.

Y sentenció: “La columna sigue viva y nuestro líder sigue vivo”.

Durante la manifestación el dirigente en el municipio de San Carlos, Pascual Chávez de San Carlos recordó que unos días antes de la elección estatal el Gobierno liberó a Kiko López para sembrar el miedo y provocar inestabilidad en la región.

Por su parte, Jesús Pérez Argüelles, líder del Magisterio en Villagrán condenó la detención injusta de Octavio leal, y aseguró que en dicho municipio también están unidos para seguir luchando. “Estamos puestos y unidos por los ideales de la columna Pedro J. Méndez”, dijo.

Gualberto Valladares dirigente de la CNC en Mainero también hizo uso del micrófono y aseguró que no dejarán solo a Leal Moncada. “Sí es necesario ir a Victoria vamos a ir para darle la mano, estamos presentes y nunca lo vamos a dejar solo, todos somos uno solo”, expresó.

Por último, Juan José Contreras, del municipio de Hidalgo reiteró que la voluntad, la dignidad, la vergüenza y el valor mantiene firme a la Columna Cívica.

“Podemos cansarnos, pero no vamos a rendirnos. Que lo oigan y lo sepan, nos vamos a reagrupar y a un nuevo aviso vamos ir preparados con más valor hasta la capital”, dijo.

Contreras acusó al gobierno de Cabeza de Vaca de haber liberado más de 200 órdenes de aprehensión y de elaborar 400 carpetas de investigación contra sus opositores.

